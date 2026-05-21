Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Депутат горсовета Андрей Гудовский рассказал редакции Infopro54 о своем опыте предпринимательства, о наиболее ярких проектах, реализованных новосибирскими компаниями, а также о том, почему бизнес нужно хвалить.

— Андрей Эдуардович, приближается День российского предпринимателя. По вашим оценкам, с какими ключевыми проблемами сталкивается сегодня новосибирский, российский бизнес?  

— Хочу отметить, что я тоже являюсь предпринимателем с большим стажем. В этом году будет 35 лет, как мы с друзьями открыли свое дело. Это было одно из первых агентств недвижимости в городе — ТОО «Фирма Эрсико». Можно сказать, что мы с партнерами были одними из основателей риелторского рынка в Новосибирской области. Из этого бизнеса я ушел в конце 90-х, а компания работала на рынке 10-12 лет.

Оглядываясь назад, могу сказать, что наши предприниматели постоянно находятся в сложной ситуации. Мы постоянно с чем-то боремся, что-то придумываем, чтобы удержаться на рынке, поэтому у нашего бизнеса есть очень хорошее качество — он креативный и очень живучий. Постоянно находится в движении, продвигает какие-то инициативы и за счет этого растет, становится сильнее.

В последние годы предприниматели столкнулись с новыми вызовами: повышение налогов, что на фоне высокой кредитной ставки очень сильно ударило по многим компаниям, к этому добавились ограничения интернета, на котором завязана большая часть работы у многих современных бизнесменов. Я не хочу давать оценку этим решениям, но отмечу, что у нас в стране много предприятий малого и среднего бизнеса, где работают миллионы людей. У нас миллионы самозанятых, которые сами придумывают, чем им заниматься, и на этом зарабатывают. Большинство предпринимателей ничего не просят от государства. Они сами содержат свои компании, свои семьи, платят налоги. Главное — не мешать им. Сейчас я наблюдаю снижение поступлений по налогам, сокращение количества рабочих мест, сокращение потребления. Люди входят в режим экономии, и это сказывается на доходах бизнеса.

Так что время сейчас сложное, но за годы развития предпринимательства в современной России я точно могу сказать, что были времена и потяжелее.

— Какие проекты, запущенные в Новосибирске, впечатлили вас как предпринимателя?

— Наша страна всю свою историю гордилась мозгами своих граждан, людьми, которые делают всевозможные открытия в самых разных отраслях. У нас великолепные айтишники, постоянно выдающие передовые технологии. У нас одна из лучших в мире система госуслуг. Наше сельское хозяйство, несмотря на то, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, растет и выдает потрясающие результаты. Мы производим и экспортируем очень много продукции АПК, и в этой отрасли работает только частный бизнес. Наш Росатом строит по всему миру атомные станции.

Безусловно, я понимаю, что на 100% заместить все необходимое в отдельно взятой стране сегодня невозможно. Но для меня ярким примером выдающихся возможностей наших предпринимателей и ученых стал ЦКП СКИФ.  Он и про мозги, и про импортозамещение, и про бизнес. Изначально СКИФ проектировался на основе импортного оборудования. Но после введения санкций в 2022 году наши научные институты и предприятия быстро сориентировались. Они переработали проектную документацию, вместо импортных составляющих разработали отечественные аналоги оборудования и комплектующих, а также произвели их. В результате в этом году ЦКП СКИФ запускают в эксплуатацию, а в 2027 году ожидается, что он выйдет на проектную мощность.

Я считаю, что нам сегодня не нужно придумывать российский велосипед, чтобы, не дай бог, китайский или европейский производитель не зашел с ним к нам на рынок. Нам нужно сделать акцент на импортозамещении высокотехнологичных отраслей и стать лидерами на мировом рынке именно в этих сегментах. Вот это сегодня действительно важно для страны.

— Какие проекты, влияющие экономику Новосибирской области, вы бы еще отметили?

— Я бы выделил не проект, а строительную отрасль в целом. Меня она поражает, так как показывает серьезные объемы, несмотря на все трудности, с которыми приходится работать компаниям. Я подчеркну, что в этой отрасли, за исключением госзаказов на строительство социальных объектов, работают только частные деньги и частная инициатива. Сейчас государство застройщиков практически не поддерживает, но отрасль работает, а вокруг нее создаются рабочие места для десятков тысяч людей, в том числе в производстве строительных материалов.

Я уверен, что нам нужно больше хвалить своих предпринимателей, рассказывать об их проектах, об их достижениях. Мы сами нагоняем волну, когда кричим: «Ой, у нас ничего не получается, ой, все плохо». У нас очень много хорошего и передового. Просто об этом нужно рассказывать.

—  Ваши пожелания бизнесу Новосибирска в День предпринимателя?

— Коллеги, желаю вам успехов, хороших оборотов, много клиентов, креативных идей и  роста вашего бизнеса. И самое главное — это счастья в доме, здоровья вам и вашим близким, любви и благополучия. Когда у предпринимателя крепкий тыл, он способен свернуть горы!

Андрей Гудовский:
1997-2005 гг.  — депутат Новосибирского областного совета депутатов (2, 3 созыв).
2005-2010 гг. — депутат Совета депутатов г. Новосибирска 4 созыва, руководитель депутатской фракции «Город».
2010-2013 гг. — депутат Совета депутатов г. Новосибирска 5 созыва, председатель комиссии по муниципальному самоуправлению.
2013-2014 гг.   возглавлял Министерство региональной политики Новосибирской области.
В 2014 году работал заместителем мэра Новосибирска.
2020-2025 гг.  — депутат Совета депутатов г. Новосибирска 7 созыва,
председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения
2025 – по наст. время — депутат Совета депутатов г. Новосибирска 8 созыва, заместитель председателя Совета депутатов г. Новосибирска
Председатель совета директоров ООО «Автовокзал-Главный».

Фото предоставлено из личных архивов. Автор фото: Елена Рябцева

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

