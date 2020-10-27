В России ввели всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Соответствующее постановление, пописанное главным санитарным врачом Анной Поповой, опубликовано 27 октября. Согласно документу, всем россиянам предписано носить маски в местах скопления людей, в транспорте, а также на парковках и в лифтах.

Также Роспотребнадзор запретил ночные рестораны и развлекательные мероприятия по всей стране.

Новые правила вступают в силу с 28 октября.

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