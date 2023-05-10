Как получить потребительский кредит до 100 тысяч рублей с 2 документами в Банке «Левобережный»

Для кредита на сумму до 100 000 рублей необязательно предъявлять документы, касающиеся трудоустройства и источника дохода.

Деньги можно получить по любой кредитной программе: со ставкой от 4,9 % — для пенсионеров, для остальных групп населения — от 9 %.

Чтобы оформить кредит, необходимо иметь российское гражданство, быть не моложе 20 лет и иметь постоянное место работы.

Подать заявку можно в офисе банка или дистанционно — через BL-Online или на сайте. Заявка рассматривается от 15 минут. Подробную информацию уточняйте на сайте или по номеру 8-800-3333-555.

Подробнее на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.