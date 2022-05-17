Тогучинскому заводу настоятельно рекомендовали продолжить работу

— В настоящее время особо важным вопросом является трудоустройство высвобождаемых сотрудников завода, Министерство труда и социального развития Новосибирской области держит ситуацию на контроле. Центр занятости населения Тогучинского района проводит встречи и консультации работников завода, подбираются вакансии, достигнута договоренность с АО «Бэт» — «Горновским заводом Спецжелезобетона» о трудоустройстве около 60 бывших работников АО «Камнереченский щебеночный завод», — сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на заместителя губернатора Романа Теленчинова — Вопрос сохранения возможности завода вести производственный процесс комплексно решается с собственником предприятия. По информации работодателя, дальнейшее высвобождение работников не планируется, предприятием прорабатываются предложения инвесторов и возможности запуска производства.

Напомним, ранее сообщалось, что с предприятия планируют уволить около 200 человек.

В правительстве региона также сообщили, что потребители продукции Камнереченского завода закрыли свою потребность в щебне, обратившись к другим производителям нерудных материалов, находящимся на территории Новосибирской области. Однако

В декабре 2019 года Минэкономразвития РФ в качестве резидента ТОСЭР «Горный» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, ООО «Диабаз». Компания планировала реализовать на территории поселка Горный Тогучинского района инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки» (кислотоупорного порошка) для выпуска кислотоупорного клея, химически стойких штукатурных замазок, химически стойкого бетона.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари отмечает, что власти всегда вмешивались в деятельность бизнеса, но раньше их больше интересовали налоговые поступления: для этого в каждом районе области и города были созданы комиссии по работе с должниками.

Теперь идет ручная регулировка занятости.

— Это неплохо, если нет других идей нет, — комментирует эксперт. — Особых налоговых полномочий у регионалов нет, больших инвестиционных возможностей нет, нет даже партийного единства. Остается метод убеждения! Но делать то что-то надо, места рабочие сохранять надо — это первейшая задача регулирования экономики. Просто регионам надо дать больше полномочий для решения проблем, но «это уже нерыночно».

Эдуард Коложвари полагает, какое-то время органам власти придется решать такие проблемы, так как экономику сейчас нельзя отпускать на самотек.

— Мы уже проходили через массовые увольнения, потерю компетенций, которые быстро нарабатываются китайскими партнерами, — напоминает собеседник редакции. — А, возможно, наконец-то наступило время, когда мы создадим экономику с социальной ответственностью? Не хочешь работать — сдай предприятие государству, а сам иди… куда хочешь. На мой взгляд, закрывать предприятие, у которого есть рынок, где есть рабочие руки, оборудование, просто для того, чтобы продать его площадку, сделать на ней очередные склады и т. д. — крайне неразумно.

С июля 2008 года «Камнереченский щебеночный завод» является филиалом ОАО «Первая нерудная компания», созданного на базе имущества ОАО «Российские железные дороги», говорится на сайте «ПНК». Производственная мощность завода достигает более 1,8 млн куб. м нерудных строительных материалов, предприятие является самым мощным филиалом «ПНК» по объемам производства. Завод осуществляет выпуск путевого щебня фракции 25-60 мм до 75% и строительного щебня до 25% от общего объема.

В марте редакция сообщала, что правительство региона также приняло активное участие в судьбе еще одного крупного новосибирского предприятия — ПАО «Тяжстанкогидропресс».