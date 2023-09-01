Как помочь ребенку адаптироваться в школе после летних каникул

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики дали советы родителям, чтобы максимально оградить своего ребенка от болезней, передают «Краснодарские известия».

По словам экспертов, преимущественно на первый план выходят психосоматические расстройства, которые могут быть связаны с конфликтами в классе или затруднениями в изучении определенного предмета. В результате ребенок жалуется на частую головную боль, боль в животе или плохой сон.

В таком случае специалисты центра советуют родителям в первые месяцы учебы быть особенно внимательными к своим детям. Нельзя игнорировать их жалобы, даже если они вам кажутся надуманными.

Однако это совсем не означает, что ребенка нужно сразу переводить на домашнее обучение. Такое решение может иметь противоположный эффект. Ребенок почувствует себя неполноценным, появятся комплексы, от которых избавиться будет очень сложно.

Что же предпринять родителям?

Прежде всего важно правильно выстроить режим дня. Продолжительность сна школьника должна составлять не менее 9-10 часов. Ему обязательно нужно гулять не менее 2-3 часов.

В числе самых распространенных заболеваний среди школьников всех возрастов являются ОРВИ. У самых маленьких, первоклашек, только начинается выработка собственных иммуноглобулинов, в то время как клеточный иммунитет еще не сформирован. В начале учебного года дети часто заболевают из-за нового микробного окружения, в конце четвертей — из-за переутомления, сказывающегося на ослаблении иммунитета.

Чтобы укрепить здоровье школьника, важно строг соблюдать режим сна и отдыха, а также уделять внимание профилактике и своевременному лечению распространенных детских инфекций. Важно делать зарядку и профилактические упражнения.

Врачи также не рекомендуют кормить ребенка насильно, если он не хочет, но и попустительствовать в плане перекусов чипсами и полуфабрикатами, если он готов есть только их, тоже не следует.

Немаловажен и психологический комфорт в семье. Совместные игры и прогулки с папой и мамой не только улучшат отношения, но и укрепят здоровье и, что важно, положительно скажутся на процессе обучения.

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