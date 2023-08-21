1 сентября в учреждения образования Новосибирской области придет около 0,5 млн детей.

— В Новосибирской области закончила работу межведомственные комиссия по оценке готовности образовательных организаций к новому учебному году. Все 1729 организаций готовы, а это 2345 объектов, — рассказал на оперативном совещании в правительстве министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Учащиеся тех учреждения, где окончание работ запланировано на декабрь, распределены по другим образовательным учреждениям. Эти объекты также будут закончены в плановые сроки, — добавил Федорчук.

При этом он сообщил, что в ряде учреждений еще идут ремонты, но они будут завершены к 1 сентября. У министерства «в этом нет никаких опасений».

В целом в этом году 1 сентября в образовательные учреждения Новосибирской области пойдут 499800 детей. Из них 372 тыс — учащиеся школ, 127,8 тыс — дошкольники, 46 тыс — учащиеся колледжей среднего профессионального образования.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, что на сегодняшний день в школы города в 1 класс подано 23285 заявлений, выдана 19761 путевка в детские сады. Всего допуск для проведения образовательного процесса в Новосибирске получили 203 школы, 2 учебных заведения находятся в капремонте.

Напомним, ранее в мэрии отмечали, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ, чтобы стабилизировать ситуацию со второй сменой. Кроме того, в Новосибирской области планируют расширять площади колледжей, многие из которых уже также работают в две смены и не могут принять всех желающих.

Ранее редакция сообщала, что правительство РФ внесло в критерии оценки работы губернаторов доступность школ и детсадов.