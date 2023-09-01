На маршруте №29 заметили новые троллейбусы «Горожанин» в Новосибирске

В Новосибирске жители увидели новые троллейбусы «Горожанин» на маршруте №29.

Ранее в мэрии сообщали о том, что в дороге к Новосибирску находится 22 троллейбуса.

Троллейбусы пребывают в город по мере изготовления. До конца года контракт должен быть выполнен полностью.

Напомним, первые троллейбусы на автономном ходу — 21 машина — поступили в Новосибирск в конце июня. Всего, в рамках лизингового контракта, город закупил 120 троллейбусов.

Ранее редакция сообщали о том, что в Новосибирске запланировали еще одну станцию метро — Каменская.