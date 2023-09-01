На маршруте №29 заметили новые троллейбусы «Горожанин» в Новосибирске

В Новосибирске жители увидели новые троллейбусы «Горожанин» на маршруте №29.
Ранее в мэрии сообщали о том, что в дороге к Новосибирску находится 22 троллейбуса.
Троллейбусы пребывают в город по мере изготовления. До конца года контракт должен быть выполнен полностью.
Напомним, первые троллейбусы на автономном ходу — 21 машина — поступили в Новосибирск в конце июня. Всего, в рамках лизингового контракта, город закупил 120 троллейбусов.
Ранее редакция сообщали о том, что в Новосибирске запланировали еще одну станцию метро — Каменская.
Фото: Артём Рязанов
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