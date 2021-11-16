Как правильно одеться на деловую встречу, чтобы произвести приятное впечатление?

Бизнесмены сталкиваются не только с переживаниями о предшествующих событиях, но и отсутствием знаний правил этики, которые должны быть во время встреч.

Как правильно необходимо вести себя на деловых переговорах

— Необходимо прийти вовремя на встречу. Чтобы показать собственные лидерские задатки и ответственность, следует быть на встрече в указанное время. Такая мелочь, как пунктуальность может понравиться второй стороне деловых переговоров.

— Следует представить окружающих людей, которые пришли с вами на встречу. Если на встрече, кроме партнера, есть другие бизнесмены, необходимо взять на себя ответственность и представить их собравшимся. Начинать представление сопровождающих нужно от самого высшего звена.

— Необходимо подготовиться к встрече. Перед переговорами проштудировать собственный продукт, подготовиться к вопросам, а также настроиться на победу и заключение договора.

— Продумайте план действий. Чтобы произвести приятное впечатление, необходимо продумать план встречи до мелочей. Благодаря обдумыванию можно устранить множество непредвиденных и неприятных ситуаций и показать собственную ответственность.

— Нужно сидеть на переговорах в правильной позе. Психологи рекомендуют настроить кресло по той же высоте, как и у других собеседников, чтобы чувствовать себя уютно и наравне, а также, чтобы оппоненты на встрече восприняли вас всерьез.

— Мысли нужно выражать четко и громко. Для того чтобы показать уверенность в собственных словах и делах, нужно говорить на встрече громко, четко и не мямлить под нос, так как тихая речь или прерывание на паузы не позволит создать хорошего впечатления, или попросту вы будете не услышаны.

— Берите слово первенства. Чтобы вы были услышаны и произвели хорошее впечатление, рекомендуется выступать в первых рядах, так как потом образы замыливаются, а голова начинает уставать от потока информации. Поэтому зачастую сказанные речи, даже важные, в конце встречи не несут никакой информативности.

— Рассказ должен быть кратким и информативным. Важно помнить, что речь должна быть интересной и без повторений.

— Телефон можно взять с собой на встречу, но он должен быть в кармане на беззвучном режиме. Гаджет не должен отвлекать от важных знакомств и переговоров.

— Нужно быть чистоплотным. Так как деловые встречи порой затягиваются, иногда столы, кроме бумаг, украшают тарелки с едой. Если встреча проходит в офисе, помогите убрать.

Соблюдая простые правила, можно чувствовать себя на встрече намного увереннее и спокойнее, что поможет подписать контракт.

Что надеть на деловую встречу?

Чтобы произвести правильное впечатление с первых секунд встречи, необходимо также правильно одеться, чтобы сложилось правильное о вас впечатление.

Какую одежду надеть на выставку?

Если встреча проходит относительно в неформальной обстановке, необходимо помнить, что можно одеваться не строго в консервативную одежду – она должна быть пастельных тонов. Стоит помнить, что выбранный костюм не должен быть ярким, а в зимнее время года – светлых оттенков. Помните, джинсовые штаны и спортивные вещи – не надеваются. Также не стоит надевать прозрачную, короткую или слишком открытую одежду.

Как должен выглядеть костюм для деловых встреч?

Костюм считается универсальной одеждой для бизнес-встреч, поэтому не обязательно его выбирать в черных тонах.

Классический костюм для деловых встреч можно надеть:

синего;

серого;

зеленого;

коричневого;

пастельного цвета.

Также на костюме может присутствовать рисунок, но он должен быть небольшим и малозаметным.

В зависимости от времени суток, когда проводится бизнес-встреча, выбирается цвет костюма. Например, для встреч в первой половине дня отдают предпочтение светлым костюмам, а во второй – темным. Яркие цвета нарядов категорически не подходят для встреч.

Обратите внимание, что пиджак во время встречи должен быть застегнутым, расстегнуть его можно будет, только если встреча перейдет плавно к ужину.

Женские брюки могут быть даже мужского фасона, главное, чтобы они не были слишком обтягивающими, так как это считается моветоном.

Лучше выбирать костюмы для встреч, выполненные из:

полушерсти;

твида;

льна.

Пиджак должен быть выполнен аккуратно, а его внешний вид быть опрятным.

Одежда должна выглядеть чистой и отглаженной, не должно быть небрежности в образе, так как первое впечатление может сложиться, увы, не позитивное.

Что предпочесть женщине из одежды на деловой встрече?

Надеть на деловую встречу можно многое, но мы расскажем о том, каких ошибок не стоит допускать. Важно помнить, что выбранный образ не должен очаровывать или соблазнять партнера, необходимо создавать образ бизнес-вумен, чтобы встреча проходила в нужной обстановке. Следует отказаться от коротких юбок, глубоких декольте, а также ярких цветов одежды.

Аксессуары можно использовать в образе, но они должны быть аккуратными и элегантными. Маникюр и макияж также должны быть сдержанными, чтобы не привлекать внимание оппонентов. Духи можно использовать, но очень осторожно, чтобы был легкий флер.

Какие туфли выбрать для деловых встреч?

На важные встречи и в повседневной жизни, связанной с частыми встречами, необходимо выбирать классическую обувь. Лучше отказаться от спортивной обуви, а также туфель, имеющих легкомысленную расцветку. Правильно подобранная обувь помогает создать солидный образ. Каблук в женском образе обязательно должен присутствовать. Если рост обладательницы выше среднего, каблук должен быть минимальным. Туфли должны выбираться только закрытой модели и с устойчивым каблуком. Перед встречей необходимо проверить, чтобы обувь выглядела аккуратной и ухоженной. На туфлях не должно присутствовать грязи, потертости или царапин.