Главу Убинского района суд оштрафовал за незаконную охоту на лосей

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Виктора Камынина, Алексея Карабака, Михаила Мазиева, Олега Конюка и Александра Нехаева. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба, у Камынина и Карабака — с использованием своего служебного положения), сообщила областная прокуратура.

Конюк является главой Убинского района Новосибирской области. Камынин —единственный учредитель и директор ООО «Таргет», Карабак — охотовед ООО «Таргет», задачами которых является проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, создание охотничьей инфраструктуры на территории охотничьего угодья «№25.3 Убинский район» в Убинском районе Новосибирской области, уточняется в сообщении.

В суде установлено, что 7 декабря 2018 года, действуя умышленно и согласованно, при отсутствии квот на добычу лося на территории охотничьего угодья «№25.3 Убинский район» в Убинском районе Новосибирской области, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения Камынина и Карабака, с применением механических транспортных средств — снегоходов, используя зарегистрированное в установленном законом порядке огнестрельное оружие с патронами, на территории указанного охотничьего угодья злоумышленники стали производить поиск, выслеживание и преследование диких животных — лосей, являющихся ценным охотничьим ресурсом.

Они произвели не менее 8 прицельных выстрелов в лосей, в результате чего совершили незаконный отстрел трёх лосей, после чего при помощи ножей произвели первичную переработку незаконно добытых животных и транспортировку туш трех лосей в п. Николаевка-2я Убинского района Новосибирской области, причинив своими совместными преступными действиями Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области материальный ущерб на сумму 240 тыс. рублей, являющийся особо крупным ущербом.

Суд приговорил Мазиева к штрафу в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 2 года. Суд назначил Камынину, Карабаку, Конюку, Нехаеву — каждому штраф в размере 800 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 2 года.

В ходе предварительного расследования Мазиевым был добровольно возмещен причиненный материальный ущерб.

Оружие и боеприпасы, принадлежащие подсудимым, конфискованы в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.