Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

Провальное ОСАГО

Ситуация с убыточностью ОСАГО вновь вынудила страховщиков Новосибирской области обратиться к региональному правительству с просьбой создать межведомственную группу с участием представителей правоохранительных структур. Ранее профильная рабочая группа создавались в 2017 году и была ликвидирована после года работы.

— Новосибирская область уже несколько лет находится в «красной зоне», то есть входит в список регионов-лидеров по страховому мошенничеству в ОСАГО. В Новосибирске самая высокая частота страховых случаев среди регионов Сибири. Средняя выплата по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2021 года составляет более 86 тысяч рублей (по России — 71 тысяча рублей), а с учетом расходов на ведение дела выплаты составляют 112% (в 2020-м — 114%, в 2019-м — 111%), то есть на протяжении нескольких лет по ОСАГО все страховые компании в регионе работают в лучшем случаев в ноль, но чаще в убыток, — констатировал в ходе онлайн-пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

— Количество выявляемых нами случаев с признаками страхового мошенничества выросло. Но нас возмущает тот факт, что при этом уменьшается количество возбужденных дел — с 12% в 2020 году до 10% в 2021-м, от поданных в полицию заявлений, — говорит Ефремов. — Активность по расследованию страховых мошенничество со стороны правоохранительных органов невысокая.

В региональное правительство страховщики решили обратиться после анализа итогов взаимодействия с полицией. За 9 месяцев 2021 года страховщики, работающие в области, подали 323 заявления по выявленным фактам мошенничества на сумму 114 млн рублей. За 9 месяцев 2020 года — 280 заявлений.

Директор департамента по взаимодействию с органами госвласти «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов напомнил, что на долю компании в разные годы приходились до 30% новосибирского рынка ОСАГО и столько же в убытках.

— В Новосибирске ОСАГО для нас — крайне убыточный вид страхования. Это связано со страховым мошенничеством. Самое сложное — это подставы на дорогах с использованием старых японских автомобилей, у которых крайне дорогие запчасти. Даже минимальное подставное ДТП с такими машинами приводит к выплатам в сотни тысяч рублей. А потом владельцы чинят машину за полторы копейки и снова выезжают на дороги. Раньше такой вид мошенничества был актуален для Приморского края, а сейчас — для Новосибирска, — констатирует Артамонов. — В других регионах такой проблемы нет. Почему? Разные подходы со стороны правоохранительных органов к борьбе со страховым мошенничеством. В Новосибирской области условия для мошенничества более комфортные, уголовные дела по заявлениям страховщиков не возбуждаются, следственные и судебные мероприятия не проводятся, мошенники понимают, что у них нет рисков.

Зоны риска

Руководитель Новосибирского филиала «РЕСО-Гарантия» Евгений Козлов, который курирует тему ОСАГО со стороны новосибирских страховщиков, отметил ряд ключевых проблем, связанных с мошенничеством в регионе.

— На наш взгляд, возможность участников ДТП оформлять ДТП без сотрудников ГИБДД позволяет им и тем, кто им помогает — аварийным комиссарам, — менять обстоятельства ДТП, — говорит Козлов. — У нас, к примеру, большие вопросы по состоянию водителей, которые попадают в ДТП. Из 5,5 тысячи заявленных нам претензий всего 3 участника находились в нетрезвом состоянии. Вам не кажется, что это немного «кривая» статистика?

Кроме того, по экспертным оценкам, примерно 400 тысяч новосибирских водителей сегодня ездят без полиса ОСАГО. Кто-то не хочет его покупать из-за того, что дорого, а у кого-то есть возможность оформить ДТП так, как ему нужно.

— Для страховых компаний сегодня очень токсичны такси и весь общественный транспорт. Ни одно из этих предприятий и компаний не имеет положительного финансового результата, они все приносят страховщикам огромные убытки, — говорит Евгений Козлов. — Половина таксистов ездит без лицензии, поэтому мы не можем при заключении договора учитывать риски того, что кто-то из водителей является таксистом. Как результат: идет недоплата по этому сегменту автомобилей.

Рост тарифа

— Для населения цена полиса ОСАГО — социально значимый вопрос. Именно поэтому мы предложили вновь создать межведомственную группу для системного диалога с властью и правоохранительными структурами, с приставами. К примеру, мы сообщили представителям ФССП, что сейчас по решениям судов лежат без движения около 27 млн рублей — это деньги по делам о страховом мошенничестве, которые страховщики выиграли, — уточнил Евгений Козлов. — Мы понимаем, что многое в ситуации с ОСАГО зависит от страховщиков, от нашей чистоплотности, правильного ведения дела. Но есть факторы, которые от нас не зависят.

Вся эта ситуация, по словам страховщиков, сказывается на их финансовой устойчивости, и выход из нее сейчас один —

Алексей Артамонов также отметил, что страховщики работают в регионе по верхней границе тарифного коридора, а жители платят за ОСАГО больше, чем в других регионах страны, оплачивая сверхдоходы мошенников. По его словам, в начале 2022 года можно ожидать дальнейшего роста тарифа: как только ЦБ расширит границы «тарифного коридора», все страховщики региона уйдут вверх, если ситуация с мошенничеством не изменится. Либо всеми правдами и неправдами будут усложнять доступ страхователей к ОСАГО, чтобы избежать убытков.

Готовы делиться

В совещании, которое прошло 7 декабря, приняли участие представители правительства региона, МВД, прокуратуры, областного суда, а также страховщики, собирающие более 90% портфеля по ОСАГО в области.

— Наша задача: в рамках межведомственного совещания найти реперные точки, где страховщики региона и МВД могли бы более эффективно взаимодействовать, выявлять случаи страхового мошенничества и доводить их до логического завершения. Мы попросили правоохранительные органы предоставлять страховщикам административные материалы по таким делам, записи с видеокамер, чтобы помочь нам более эффективно проводить расследования при выявлении признаков мошенничества, — пояснил Сергей Ефремов.

Замдиректора Новосибирского филиала «Ингосстрах» Илья Соломатин добавил, что в ряде регионов России проблему со страховым мошенничеством удалось решить именно через межведомственные советы. Например, в Краснодарском крае, Волгоградской области, которые ранее также находились в «красной зоне».

— После того как мы полностью перейдем к индивидуальным тарифам, эта проблема может быть решена, так как мошенникам можно будет выставлять и десятикратные тарифы. Сейчас нужно принимать иные меры. Например, можно повысить штраф за отсутствие полиса ОСАГО с нынешних 800 рублей до средневзвешенной цены тарифа. Это было бы эффективно. Правоохранительные органы при проведении операции «Нетрезвый водитель» могли бы проверять и полис ОСАГО, выносить представления об административном наказании. Это тоже даст эффект, — перечисляет Соломатин.

Кроме того, страховщики сообщили, что готовы делиться с правоохранительными органами материалами, которые собирают спецслужбы компаний по страховым мошенничествам.

— Мы понимаем, что кадрового состава МВД может не хватать для быстрого реагирования при таком количестве случаев. Мы готовы предоставлять свои материалы, они могут стать основой для возбуждения уголовного дела и передачи его в суд, — добавил Илья Соломатин.

А Алексей Артамонов сообщил, что «АльфаСтрахование» готовит материалы по целому ряду серийных страховых мошенников, за год десятки раз попадающих в ДТП: они будут переданы в правоохранительные органы.

В планах страховщиков — на федеральном уровне добиться того, чтобы машины, по которым были произведены выплаты по тотальному ущербу, автоматически снимались с учета ГИБДД, чтобы мошенники больше не могли выезжать на них на дорогу.