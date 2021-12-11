Рекламодателям

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

  • 11/12/2021, 12:24
Автор:
новости Новосибирска
Они готовы передавать правоохранительным органами свои наработки по мошенникам.

Провальное ОСАГО

Ситуация с убыточностью ОСАГО вновь вынудила страховщиков Новосибирской области обратиться к региональному правительству с просьбой создать межведомственную группу с участием представителей правоохранительных структур. Ранее профильная рабочая группа создавались в 2017 году и была ликвидирована после года работы.

Новосибирская область уже несколько лет находится в «красной зоне»,  то есть входит в список регионов-лидеров по страховому мошенничеству в ОСАГО. В Новосибирске самая высокая частота страховых случаев среди регионов Сибири. Средняя выплата по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2021 года составляет более 86 тысяч рублей (по России — 71 тысяча рублей), а с учетом расходов на ведение дела выплаты составляют 112% (в 2020-м — 114%, в 2019-м — 111%), то есть на протяжении нескольких лет по ОСАГО все страховые компании в регионе работают в лучшем случаев в ноль, но чаще в убыток, — констатировал в ходе онлайн-пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Новосибирск в лидерах по убыточности ОСАГО

В региональное правительство страховщики решили обратиться после анализа итогов взаимодействия с полицией. За 9 месяцев 2021 года страховщики, работающие в области, подали 323 заявления по выявленным фактам мошенничества на сумму 114 млн рублей.  За 9 месяцев 2020 года — 280 заявлений.

— Количество выявляемых нами случаев с признаками страхового мошенничества выросло. Но нас возмущает тот факт, что при этом уменьшается количество возбужденных дел — с 12% в 2020 году до 10% в 2021, от поданных в полицию заявлений, — говорит Ефремов. — Активность по расследованию страховых мошенничество со стороны правоохранительных органов невысокая.

Директор департамента по взаимодействию с органами госвласти «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов напомнил, что на долю компании в разные годы приходились до 30% новосибирского рынка ОСАГО и столько же в убытках.

— В Новосибирске ОСАГО для нас — крайне убыточный вид страхования. Это связано со страховым мошенничеством. Самое сложное — это подставы на дорогах с использованием старых японских автомобилей, у которых крайне дорогие запчасти. Даже минимальное подставное ДТП с такими машинами приводит к выплатам в сотни тысяч рублей. А потом владельцы чинят машину за полторы копейки и снова выезжают на дороги. Раньше такой вид мошенничества был актуален для Приморского края, а сейчас — для Новосибирска, — констатирует Артамонов. — В других регионах такой проблемы нет. Почему? Разные подходы со стороны правоохранительных органов к борьбе со страховым мошенничеством. В Новосибирской области условия для мошенничества более комфортные, уголовные дела по заявлениям страховщиков не возбуждаются, следственные и судебные мероприятия не проводятся, мошенники понимают, что у них нет рисков.

Зоны риска

Руководитель Новосибирского филиала «РЕСО-Гарантия» Евгений Козлов, который курирует тему ОСАГО со стороны новосибирских страховщиков, отметил ряд ключевых проблем, связанных с мошенничеством в регионе.

— На наш взгляд, возможность участников ДТП оформлять ДТП без сотрудников ГИБДД позволяет им и тем, кто им помогает — аварийным комиссарам, — менять обстоятельства ДТП, — говорит Козлов. — У нас, к примеру, большие вопросы по состоянию водителей, которые попадают в ДТП. Из 5,5 тысячи заявленных нам претензий всего 3 участника находились в нетрезвом состоянии. Вам не кажется, что это немного «кривая» статистика?

Кроме того, по экспертным оценкам, примерно 400 тысяч новосибирских водителей сегодня ездят без полиса ОСАГО. Кто-то не хочет его покупать из-за того, что дорого, а у кого-то есть возможность оформить ДТП так, как ему нужно.

— Для страховых компаний сегодня очень токсичны такси и весь общественный транспорт. Ни одно из этих предприятий и компаний не имеет положительного финансового результата, они все приносят страховщикам огромные убытки, — говорит Евгений Козлов. — Половина таксистов ездит без лицензии, поэтому мы не можем при заключении договора учитывать риски того, что кто-то из водителей является таксистом. Как результат: идет недоплата по этому сегменту автомобилей.

Рост тарифа

Популярное

Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам

Вся эта ситуация, по словам страховщиков, сказывается на их финансовой устойчивости, и выход из нее сейчас один — повышение стоимости полиса.

— Для населения цена полиса ОСАГО — социально значимый вопрос. Именно поэтому мы предложили вновь создать межведомственную группу для системного диалога с властью и правоохранительными структурами, с приставами. К примеру, мы сообщили представителям ФССП, что сейчас по решениям судов лежат без движения около 27 млн рублей — это деньги по делам о страховом мошенничестве, которые страховщики выиграли, — уточнил Евгений Козлов. — Мы понимаем, что многое в ситуации с ОСАГО зависит от страховщиков, от нашей чистоплотности, правильного ведения дела. Но есть факторы, которые от нас не зависят.

Алексей Артамонов также отметил, что страховщики работают в регионе по верхней границе тарифного коридора, а жители платят за ОСАГО больше, чем в других регионах страны, оплачивая сверхдоходы мошенников. По его словам, в начале 2022 года можно ожидать дальнейшего роста тарифа: как только ЦБ расширит границы «тарифного коридора», все страховщики региона уйдут вверх, если ситуация с мошенничеством не изменится. Либо всеми правдами и неправдами будут усложнять доступ страхователей к ОСАГО, чтобы избежать убытков.

Готовы делиться

В совещании, которое прошло 7 декабря, приняли участие представители правительства региона, МВД, прокуратуры, областного суда, а также страховщики, собирающие более 90% портфеля по ОСАГО в области.

— Наша задача: в рамках межведомственного совещания найти реперные точки, где страховщики региона и МВД могли бы более эффективно взаимодействовать, выявлять случаи страхового мошенничества и доводить их до логического завершения. Мы попросили правоохранительные органы предоставлять страховщикам административные материалы по таким делам, записи с видеокамер, чтобы помочь нам более эффективно проводить расследования при выявлении признаков мошенничества, — пояснил Сергей Ефремов.

Замдиректора Новосибирского филиала «Ингосстрах» Илья Соломатин добавил, что в ряде регионов России проблему со страховым мошенничеством удалось решить именно через межведомственные советы. Например, в Краснодарском крае, Волгоградской области, которые ранее также находились в «красной зоне».

— После того как мы полностью перейдем к индивидуальным тарифам, эта проблема может быть решена, так как мошенникам можно будет выставлять и десятикратные тарифы. Сейчас нужно принимать иные меры. Например, можно повысить штраф за отсутствие полиса ОСАГО с нынешних 800 рублей до средневзвешенной цены тарифа. Это было бы эффективно. Правоохранительные органы при проведении операции «Нетрезвый водитель» могли бы проверять и полис ОСАГО, выносить представления об административном наказании. Это тоже даст эффект, — перечисляет Соломатин.

Кроме того, страховщики сообщили, что готовы делиться с правоохранительными органами материалами, которые собирают спецслужбы компаний по страховым мошенничествам.

— Мы понимаем, что кадрового состава МВД может не хватать для быстрого реагирования при таком количестве случаев. Мы готовы предоставлять свои материалы, они могут стать основой для возбуждения уголовного дела и передачи его в суд, — добавил Илья Соломатин.

А Алексей Артамонов сообщил, что «АльфаСтрахование» готовит материалы по целому ряду серийных страховых мошенников, за год десятки раз попадающих в ДТП: они будут переданы в правоохранительные органы.

В планах страховщиков — на федеральном уровне добиться того, чтобы машины, по которым были произведены выплаты по тотальному ущербу, автоматически снимались с учета ГИБДД, чтобы мошенники больше не могли выезжать на них на дорогу.

Фото: pixabay.com — Rico_Loeb

589

Рубрики : Бизнес Транспорт Страхование

Регионы: Новосибирская область

Теги : страхование ОСАГО мошенничество


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Лоукостер S7 Citrus будет базироваться в Казани и Омске

09/12/2021, 11:12

Бизнесмена накажут за недоплату 14 млн рублей таможенных пошлин при экспорте семян рапса

03/12/2021, 14:10

Актуальный разговор

Интервью

«Сегодня лучшее время, чтобы делать карьеру и заявлять о себе»

Все материалы
Лента новостей

Оборот малых предприятий в Новосибирской области вырос на 21%

11/12/2021, 10:00

Экс-главе городского комитета по рекламе предъявили 13 коррупционных преступлений

11/12/2021, 08:48

Экс-прокурора районного суда Новосибирска заключили под стражу

10/12/2021, 17:24

В Новосибирске продлят торги по ремонту метромоста

10/12/2021, 17:06
Популярное

Высокий холестерин – как он влияет на организм и как стабилизировать его показатели?

10/12/2021, 17:39

Каждый третий родитель собирается проверить наличие QR-кода у Деда Мороза

10/12/2021, 10:03

Правительство выделит дополнительные миллиарды на выплаты родителям-одиночкам

09/12/2021, 14:56

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

09/12/2021, 14:21

В России хотят ужесточить наказания за задержки рейсов

09/12/2021, 11:48

Госдума приняла проект о расширении полномочий полиции

08/12/2021, 18:02

Магнитные бури в декабре 2021 года. Самые масштабные бури начнутся в ближайшие дни

08/12/2021, 12:37
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Янис Кайшев: О том, что меня действительно вдохновляет
8/12/21, 12:01

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ получил три награды премии Digital Leaders Award за социальные и цифровые сервисы

10/12/2021, 15:39

ВТБ снижает первый взнос на ипотеку по двум документам до 10%

10/12/2021, 10:44

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт

10/12/2021, 10:40

Сибирский банк объявляет набор в школу менеджеров с трудоустройством лучших учеников

09/12/2021, 11:56

«Ростелеком» подключил в Новосибирской области 47 базовых станций

09/12/2021, 11:26

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Оборот малых предприятий в Новосибирской области вырос на 21%

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На что снизились цены в Новосибирской области?

Новосибирск официально отказался от концессионного бассейна

Экономические риски 2021-го переходят в следующий год

Финансы

Новости Новосибирской области

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Новосибирские должники смогут сохранить прожиточный минимум на счету при взыскании задолженности

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

Недвижимость

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

ЖК «Расцветай на Красном»: комфортная жизнь в пяти минутах от метро «Заельцовская»

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

TikTok стал третьим среди самых популярных соцсетей в регионе

World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

Консультант для строительства четвертого моста в Новосибирске не изменился

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске продлят торги по ремонту метромоста

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На что снизились цены в Новосибирской области?

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

За хищение более 82 млн рублей перед судом предстанет гендиректор ЗАО «Солнечное»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска