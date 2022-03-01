Как правительство РФ планирует смягчать влияние санкций

На совещании правительства РФ 28 февраля был озвучен ряд решений для смягчения последствий санкций, введенных против России, в части движения денежных средств, а также развития проектов замещения импортных комплектующих.

Меры обеспечения экономической и финансовой стабильности озвучил министр финансов Антон Силуанов:

— Введена обязательная 80% продажа валютной выручки экспортерами.

— ЦБ повысил ключевую ставку до 20% и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки банков, включая регуляторные послабления для них.

— В связи с ростом стоимости заимствований временно приостановлено размещение государственных ценных бумаг. Их объем планируется сократить в текущем году.

— Правительство совместно с ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков.

— Подготовлены предложения о проведении более масштабной амнистии капитала с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом.

— Все бюджетные обязательства, в том числе социальные, будут исполняться в первоочередном порядке.

Правительство РФ также начало публиковать меры поддержки экономики. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в него войдут решения, которые обсуждались на совещаниях о социально-экономической ситуации, проведенных в выходные.

— Аграрии, участвующие в научных разработках, получат специальные гранты:

Агробизнес, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов, может претендовать на специальные гранты. В текущем году на эти цели будет выделено более 1 млрд рублей из федерального бюджета. На средства гранта можно будет приобрести материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику, говорится в группе правительства РФ Вконтакте.

Гранты смогут получить сельхозпроизводители в следующих сферах:

— производство кормов и кормовых добавок для животных;

— развитие селекции и семеноводства масличных культур;

— улучшение генетики крупного рогатого скота;

— развитие виноградарства.

— Меры позволят не только обеспечить потребителей мясом, маслом, фруктами отечественного производства, но и повысить уровень продовольственной безопасности, что сейчас крайне важно, помогут быстрее внедрять конкурентоспособные российские технологии в сельском хозяйстве, — цитирует пресс-служба правительства РФ слова премьер-министра.

https://infopro54.ru/news/regionalnyj-biznes-i-eksperty-ocenivayut-sankcii/

Налоговые льготы распространят на большее число проектов создания новых технологий:

В перечень дополнительно включены следующие направления:

— создание авиационных и космических систем, беспилотного транспорта;

— разработка лекарственных препаратов и медицинских услуг, более эффективных методов лечения и реабилитации;

— работы над перспективными системами интеллектуальной энергетики, передовыми производственными технологиями;

— решения в сфере кибербезопасности и в области нейрокомпьютерных интерфейсов.

Предприниматели, которые ведут исследования по таким высокотехнологичным направлениям, смогут уменьшить базу по налогу на прибыль. Это позволит создать благоприятные условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подчеркивается в сообщении.