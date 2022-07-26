Рекламодателям

Как рынок производства бытовой химии адаптируется к новым условиям?

  • 26/07/2022, 11:03
Автор:
новости Новосибирска
Кто-то повышает цены, чтобы сохранить качество, кто-то снижает требования к качеству и сокращает объем, чтобы обеспечить доступность товара.

— Если говорить о товарах бытовой химии и средств гигиены, то мы стараемся максимально заменить товары ушедших компаний. На территории Новосибирской области есть 12 предприятий, которые могут поставлять крема, освежители и т.д. не хуже популярных брендов. Им просто нужно немного помочь в маркетинге, — сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин.

По его словам, новосибирские компании умеют производить продукцию, а вот продавать ее — не совсем, а потребитель сегодня ориентируется на обложку.

— По поручению губернатора мы сейчас мониторим ситуацию с товарами бытовой химии, моющими средствами, а также компаниями, которые их производят. Через 2 недели будем докладывать, — добавил чиновник.

По данным Минпромторга, запасы непродовольственных товаров (туалетная бумага, шампуни, моющие средства, средства гигиены и т.д.) в регионе сегодня составляют от 20 до 40 дней, в зависимости от группы товаров.

Генеральный директор новосибирского предприятия, пожелавший остаться неизвестным, считает, что активное участие в импортозамещении сейчас могут принять в основном те компании, собственники которых через властные структуры пролоббировали получение господдержки, а также льготных кредитов. Для большей части рынка производителей бытовой химии резкий рывок, даже несмотря на открывшиеся возможности по замещению ушедших брендов, оказался недоступен.

— Мы изучали ситуацию, проводили переговоры. Для выхода в федеральные сети нужно производить определенные и довольно большие объемы продукции, а для этого нужно закупить сырье. Его цена с учетом снижения курса доллара сильно не изменилась, но очень выросла стоимость логистики. Наши поставщики как и прежде завозят сырье из Европы, но через Казахстан. В результате с 24 февраля стоимость сырья у нас выросла в 10 раз! И это удорожание мы были вынуждены заложить в цену своей продукции, — комментирует собеседник редакции.

Найти аналоги в России новосибирской компании так и не удалось. Единственный отечественный производитель сырья также резко поднял цены, плюс у него большая очередь по заказам, что позволяет «выкручивать руки» партнерам. Попытка разместить заказ на сырье через институт СО РАН тоже ни к чему не привела.

— Сейчас мы зашли со своей продукцией в несколько региональных сетей. Мы могли бы увеличить производство, расширить ассортимент, взяв кредиты, но условия их получения очень жесткие. Банки требуют залоги, при этом не рассматривают в качестве залоговой массы промышленное оборудование. Стоимость заемных средств начинается от 30% и выше. Для среднего регионального бизнеса, к которому мы относимся, это нереально, — комментирует топ-менеджер. — Никакой господдержки нам тоже не удалось получить. Для покупки оборудования нужно вначале вложить свои средства, а потом государство их компенсирует. А чтобы вложить, нужно взять кредит… Обращались в центр занятости, чтобы получить меры поддержки по ФОТ, но оказалось, что для этого нужно принимать на работу новых сотрудников. Перед этим их нужно найти, уговорить трудоустроиться, а потом еще и обучать. Для нас важно сохранить имеющийся коллектив! Так что лично я не понимаю, из каких расчетов строятся условия программ действующей господдержки и на кого они нацелены. Судя по комментариям коллег по рынку, многие сейчас просто выживают как могут.

Собеседник редакции отметил, что многие производители, чтобы остаться на рынке, а также удержать цены на более-менее доступном широкому покупателю уровне, начали уменьшать емкость товаров, объем продукции, которая разливается (насыпается) в эти емкости, разводить сырье. По факту идет ухудшение качества продукции и уменьшение объемов.

— Мы этим путем не пошли. Предпочли сохранить качество и объемы, но нам пришлось повысить цены, — комментирует гендиректор компании. — Что касается рынка, то конкуренция на нем ужесточается, даже несмотря на уход иностранных производителей. В том числе из-за сокращения спроса: население ушло в режим экономии. Люди стараются покупать меньше продукции по нынешним высоким ценам.

Напомним, в апреле появлялась информация о возможном уходе компании Henkel — известного международного бренда, производящего бытовую химию. В правительстве региона даже обсуждали, кем можно заменить этого игрока. Однако пресс-служба компании Henkel эту информацию опровергла.

 

Ранее редакция сообщала, что компания с иностранным участием планирует запустить в Новосибирске производство марли. 

Фото pixabay — Mizianitka

743

Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство кредит господдержка бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Область готовится к очередной волне пандемии

С учетом накопленного двухлетнего опыта и нескольких пройденных волн.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На этой неделе объявят конкурс на проектирование детского корпуса облбольницы

Область планирует подать заявку на получение федерального финансирования под этот объект.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Две высокотехнологичные компании Новосибирска получат льготные займы

В рамках нового инструмента господдержки компаний высокотехнологичных отраслей. Речь идет о займах под 3% годовых до 500 млн рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Курсы для бизнес-ангелов пройдут на Сибирской венчурной ярмарке

Эксперты говорят о росте интереса со стороны инвесторов и крупного бизнеса к разработкам инноваторов и стартапам.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Конференция «Бизнес против турбулентности»

26/07/2022, 14:38

Область готовится к очередной волне пандемии

26/07/2022, 14:21

Экс-главу села в Чановском районе будут судить за превышение должностных полномочий

26/07/2022, 14:19

На этой неделе объявят конкурс на проектирование детского корпуса облбольницы

26/07/2022, 13:50
Популярное

Магнитные бури в августе 2022 года

26/07/2022, 13:09

Проект нового постановления Минтруда предлагает выплачивать пособия россиянам моложе 35 лет

25/07/2022, 16:02

31 июля новосибирцы планируют провести «Гомофобный пикник» на Михайловской набережной

25/07/2022, 15:29

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Развитию социальной сферы сибирских регионов посвящены номинации «Демографическая ПРОгрессия» и «Здоровье» конкурса «Сибирь.ПРО»

26/07/2022, 11:36

«Школе 21» в Новосибирске исполнился один год

26/07/2022, 11:00

Банк Уралсиб провел первую онлайн-сделку оборотного кредитования в экосистеме «Lighthouse»

26/07/2022, 10:36
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска