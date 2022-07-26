Как рынок производства бытовой химии адаптируется к новым условиям?

— Если говорить о товарах бытовой химии и средств гигиены, то мы стараемся максимально заменить товары ушедших компаний. На территории Новосибирской области есть 12 предприятий, которые могут поставлять крема, освежители и т.д. не хуже популярных брендов. Им просто нужно немного помочь в маркетинге, — сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин.

По его словам, новосибирские компании умеют производить продукцию, а вот продавать ее — не совсем, а потребитель сегодня ориентируется на обложку.

— По поручению губернатора мы сейчас мониторим ситуацию с товарами бытовой химии, моющими средствами, а также компаниями, которые их производят. Через 2 недели будем докладывать, — добавил чиновник.

По данным Минпромторга, запасы непродовольственных товаров (туалетная бумага, шампуни, моющие средства, средства гигиены и т.д.) в регионе сегодня составляют от 20 до 40 дней, в зависимости от группы товаров.

Генеральный директор новосибирского предприятия, пожелавший остаться неизвестным, считает, что активное участие в импортозамещении сейчас могут принять в основном те компании, собственники которых через властные структуры пролоббировали получение господдержки, а также льготных кредитов. Для большей части рынка производителей бытовой химии резкий рывок, даже несмотря на открывшиеся возможности по замещению ушедших брендов, оказался недоступен.

— Мы изучали ситуацию, проводили переговоры. Для выхода в федеральные сети нужно производить определенные и довольно большие объемы продукции, а для этого нужно закупить сырье. Его цена с учетом снижения курса доллара сильно не изменилась, но очень выросла стоимость логистики. Наши поставщики как и прежде завозят сырье из Европы, но через Казахстан. В результате с 24 февраля стоимость сырья у нас выросла в 10 раз! И это удорожание мы были вынуждены заложить в цену своей продукции, — комментирует собеседник редакции.

Найти аналоги в России новосибирской компании так и не удалось. Единственный отечественный производитель сырья также резко поднял цены, плюс у него большая очередь по заказам, что позволяет «выкручивать руки» партнерам. Попытка разместить заказ на сырье через институт СО РАН тоже ни к чему не привела.

— Сейчас мы зашли со своей продукцией в несколько региональных сетей. Мы могли бы увеличить производство, расширить ассортимент, взяв кредиты, но условия их получения очень жесткие. Банки требуют залоги, при этом не рассматривают в качестве залоговой массы промышленное оборудование. Стоимость заемных средств начинается от 30% и выше. Для среднего регионального бизнеса, к которому мы относимся, это нереально, — комментирует топ-менеджер. — Никакой господдержки нам тоже не удалось получить. Для покупки оборудования нужно вначале вложить свои средства, а потом государство их компенсирует. А чтобы вложить, нужно взять кредит… Обращались в центр занятости, чтобы получить меры поддержки по ФОТ, но оказалось, что для этого нужно принимать на работу новых сотрудников. Перед этим их нужно найти, уговорить трудоустроиться, а потом еще и обучать. Для нас важно сохранить имеющийся коллектив! Так что лично я не понимаю, из каких расчетов строятся условия программ действующей господдержки и на кого они нацелены. Судя по комментариям коллег по рынку, многие сейчас просто выживают как могут.

Собеседник редакции отметил, что многие производители, чтобы остаться на рынке, а также удержать цены на более-менее доступном широкому покупателю уровне, начали уменьшать емкость товаров, объем продукции, которая разливается (насыпается) в эти емкости, разводить сырье. По факту идет ухудшение качества продукции и уменьшение объемов.

— Мы этим путем не пошли. Предпочли сохранить качество и объемы, но нам пришлось повысить цены, — комментирует гендиректор компании. — Что касается рынка, то конкуренция на нем ужесточается, даже несмотря на уход иностранных производителей. В том числе из-за сокращения спроса: население ушло в режим экономии. Люди стараются покупать меньше продукции по нынешним высоким ценам.

Напомним, в апреле появлялась информация о возможном уходе компании Henkel — известного международного бренда, производящего бытовую химию. В правительстве региона даже обсуждали, кем можно заменить этого игрока. Однако пресс-служба компании Henkel эту информацию опровергла.

Ранее редакция сообщала, что компания с иностранным участием планирует запустить в Новосибирске производство марли.