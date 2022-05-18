«БЕЛЛА Сибирь» скоро запустит производство марли в Новосибирске

— В этом году «БЕЛЛА Сибирь» планирует запустить производство выпуска марли. Компания расширила промышленную площадку под эти цели. Это будет чистой воды импортозамещение, — сообщил на заседании бюджетного комитета регионального парламента министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним, о планах по созданию производства марли представители ООО «БЕЛЛА Сибирь» сообщили в апреле 2021 года. Тогда отмечалось, что компания планирует открыть ткацкий завод на участке, прилегающем к основному производству. Весной 2020 года компания выкупила 5 га земли под этот проект.

— Сейчас на участке ведется модернизация здания площадью 10 тысяч кв. м, в ближайшее время ожидается поставка оборудования, закупленного в Германии, Польше, Турции и Италии, — рассказывал в ходе пресс-тура генеральный директор ООО «БЕЛЛА Сибирь» Гжегож Сулковски.

В августе 2021 года «БЕЛЛА Сибирь» планировала открыть в Новосибирске ткацкий завод и разместить на этой площадке производство медицинской марли с нуля: производить пряжу, ткать полотно и т. д. Объем инвестиций в проект в ценах весны 2021 года составлял 1,5 млрд рублей. На предприятии планировалось создать около 100 рабочих мест.

Также «БЕЛЛА Сибирь» планировала построить цех для пошива всех видов изделий из выпускаемой медицинской марли.

— На предприятии будут созданы 60 рабочих мест. В эксплуатацию мы его планируем запустить до конца ноября 2021 года, — говорил Сулковски.

Редакция Infopro54 неоднократно направляла в пресс-службу компании «БЕЛЛА Сибирь» запрос об этих проектах, но ни разу не получила ответа.

BELLA Sibir, ООО «Белла Сибирь» работает на новосибирском рынке уже 12 лет. Основатель компании — президент правления польской ГК TZMO SA (Торуньское предприятие перевязочных материалов) Ярослав Юзефович. Площадь первого земельного участка — 3 га. Производство бумажных изделий Bella №1 было открыто в Новосибирске в феврале 2017 года. Инвестиционные вложения в проект составили 400 млн рублей. Было построено производственное здание, установлены линии для производства носовых платков и гигиенических салфеток. Финансирование инвестиционного проекта проходило за счет собственных средств компании. В январе 2018 года представители BELLA Sibir сообщили, что планируют на действующей площадке создать цех и производить в Новосибирске бытовую и медицинскую дезинфицирующую химию. По экспертным оценкам, речь шла об инвестициях около 200 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют построить крупное производство электротехники.