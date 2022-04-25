В правительстве области выясняют, как с рынка планирует уходить Henkel

В региональном правительстве по линии Минпромторга прорабатываются варианты замены компании Henkel — известного международного бренда, производящего бытовую химию. Такая информация прозвучала в ходе оперативного совещания в правительстве.

— Мы анализируем ситуацию, — сообщил заместитель министра Максим Останин. — На оперативном штабе на этом вопросе сделаем акцент.

При этом, как отмечают в региональном Минпромторге, уход Henkel не сказывается на стоимости бытовой химии на рынке области в целом. Запасы товаров непродовольственной группы на территории региона рассчитаны на 39 дней.

— По поводу Henkel уточняйте, что понимается под уходом, потому что многие (Иностранные компании. — Ред.) заявляют об уходе, а на самом деле уходить не торопятся, — комментирует губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Второе: у нас на территории Новосибирской области, кроме Henkel, есть другие производители бытовой химии. Поэтому сразу с ними работайте, выясните, чем они готовы заместить на рынке конкурентов, заявивших об уходе.

Информация о том, что Henkel планирует продать завод в Новосибирске, появилась на минувшей неделе. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на первого заместителя председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова. По его словам, о своем желании купить завод заявили сразу несколько региональных компаний.

Напомним, из иностранных компаний, работающих на территории Новосибирской области, об уходе ранее сообщала компания IKEA. Вначале она уведомила власти о простое, потом это уведомление отозвала , и сейчас. Подвешенным остается вопрос с компанией Nestle, ранее планировавшей строительство производства на территории Новосибирской области. В то же время, как сообщал на прошлой неделе в ходе прямой линии губернатор, уже ушедшие с российского рынка бренды заменяются брендами тех компаний, которые остались. В результате общие объемы производства продовольственных и непродовольственных товаров не сократились.

Компания Henkel основана в 1876 году. В 2021 году объем продаж Henkel составил 20 млрд евро, а операционная прибыль — 2,7 млрд евро (с поправкой на единовременную прибыль/расходы и расходы на реструктуризацию). Привилегированные акции компании включены в немецкий фондовый индекс DAX. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, Германия. Численность сотрудников компании Henkel составляет более 52 тысяч сотрудников. На российском рынке компания развивается более 30 лет. Около 2,5 тысячи сотрудников Henkel в России работают над брендами компании, Persil, Schwarzkopf и «Момент». У компании Henkel 11 заводов и 12 офисов в различных регионах России. Новосибирский филиал ООО «Хенкель-рус» находится на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района. Предприятие по производству сухих строительных смесей, герметикой и клея в регионе компания открыла в 2015 году. Проектная мощность — 150 тысяч тонн продукции в год.

Ранее о планах по уходу с российского рынка заявили Carlsberg Group и Heineken, предприятия которых расположены на территории Новосибирской области. На минувшей неделе федеральные СМИ сообщили, что Carlsberg Group может продать свой бизнес еще одному игроку новосибирского рынка — AB Inbev Efes. Эксперты предупреждали, что в случае возврата иностранным компаниям придется серьезно побороться за кадры.