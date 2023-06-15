Мэр Новосибирска предложил отменить латиницу в уличной рекламе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал инициативу о запрете латиницы в уличной рекламе. Об этом глава города рассказал во время эфира на «Радио России» сегодня, 15 июня.

— Переходить нужно на русский язык. У нас приняты специальные правила, они действуют — потребует определенного времени. Система запущена, — отметил мэр.

Позже на пресс-конференции глава города заявил, что отказ от латиницы может поддержать большинство новосибирцев.

— Сейчас нужно сверится с законодательством, проверить нормативную базу, чтобы понять что нужно сделать и какие документы принять, — добавил Локоть.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска не исключил вторую волну паводка.