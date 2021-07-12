Как подбирать аксессуары – 6 модных советов на текущий сезон

Иногда благодаря хорошо подобранным аксессуарам даже вполне обычный наряд выглядит по-новому, а бывает и так, что неподходящее украшение полностью портит образ, делает его нелепым.

В этой статье мы поговорим про текущие тренды и модные правила. Для этого мы обратились за консультацией к сотрудникам магазина https://tie.com.ua. В ассортименте этого бренда сотни аксессуаров, которые раскупают и доставляют по всему СНГ. Эксперты дали нам несколько универсальных советов стиля, которыми мы спешим поделиться с вами.

Создаем гармоничные образ – что советуют стилисты

Облик создается по частям, как дом строится из кирпичиков. При этом очень важны детали. Вот несколько важных рекомендаций от стилистов, которые стоит знать:

1. Летом хочется добавить наряду легкости и выразительности, поэтому используйте аксессуары в ярких цветах.

2. Украшения можно подбирать в тон к основным элементам одежды, но галстук или бабочка не должны сливаться с рубашкой или блузкой.

3. Если вам нравятся ремни, советуем носить тонкие минималистичные модели. Это последний тренд сезона.

4. Шикарный вечерний наряд сам по себе может быть украшением. Поэтому обычно такой look дополняют скромными аксессуарами. В данном случае украшения подчеркивают и завершают образ. Если переборщить с аксессуарами, можно выглядеть слишком пестро.

5. В текущем сезоне особенно модны солнцезащитные очки с цветными линзами. В тренде красный, голубой, розовый цвет.

6. Аксессуаров должно быть в меру. Если дополнительных деталей слишком много, образ получится нелепым. Старайтесь соблюдать гармонию.

Галстуки, бабочки, броши, ремни, запонки, очки – все эти инструменты активно используют стилисты, чтобы создать различные образы. Даже к строгому деловому наряду можно подобрать интересную деталь. Главное, умело сочетать разные элементы, а также не забывать про модные тренды, поэтому мы и остановились сегодня на этом вопросе.

Многие порой незаслуженно ими пренебрегают, стремясь облегчить образ, сделать его более неброским и сдержанным. А ведь без деталей даже самый красивый наряд будет казаться безликим и заурядным. Хотите эффектно выделиться из толпы – пользуйтесь аксессуарами!