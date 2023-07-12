Новосибирск вошел в топ-10 городов по стоимости поездки выходного дня

Новосибирск по итогам 2022 года вошел в десятку и занял 8 место среди городов с самым высоким индексом поездки выходного дня. Стоимость поездки на выходные в регионе туристам обходится в среднем в 6401 рублей, тогда как в 2021 году она составляла 6261 рублей. Об этом сообщает Tinkoff Data.

При этом Новосибирск не вошел в топ-5 городов с самыми высокими средними затратами на ночь в отеле и на еду в кафе, барах и фастфудах; затратами на такси. В лидерах Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград. В среднем стоимость поездки в эти города в 2023 году выросла на 5—7% по сравнению с прошлым летом, за исключением Сочи, где этот показатель, наоборот, снизился на 3%. К 2019 году Tinkoff Weekend Trip Index вырастет на 20%.

Напомним, что в 2022 году в коллективных центрах размещения Новосибирской области были размещены 1,3 млн туристов. Это в 1,2 раза больше, чем в 2021 году. По данным Росстата, количество гостей региона составило 2,9 млн человек. Согласно данным «Сбераналитики», больше всего гостей в Новосибирск приезжают из Кемерова (393 тысячи), Алтайского края (333,6 тысячи) и Томской области (195,8 тысячи).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский девелопер построит деревню на Алтае.