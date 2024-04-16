Впервые в России новосибирские врачи распутали опасный клубок сосудов у годовалого пациента

Врачи Центра Мешалкина прооперировали годовалого мальчика с единственным желудочком сердца и клубком сосудов в легких. За одну операцию удалось устранить весь комплекс жизнеугрожающих аномалий.

Дамир из Тувы в первый же год жизни перенес несколько операций по коррекции порока. Последний этап операций должен был пройти в 2–4-летнем возрасте.

Однако в год и пять месяцев малыша доставили в Мешалкина в тяжелом состоянии. Медлить было нельзя.

― При обследовании выявили, что в легком у ребенка сформировался клубок сросшихся вен и артерий, хаотично переплетенных между собой, что привело к нарушению газообмена и острой нехватке кислорода, ― говорится в сообщении Центра.

Подобное осложнение встречается повсеместно в мире, но обычно оно не принимает такую жизнеугрожающую форму.

― Наука до сих пор не до конца объяснила это явление, ― отметил Илья Сойнов, сердечно-сосудистый хирург.

По его словам, врачи приняли решение провести экстренное вмешательство, которое должно было восстановить кровоток между печенью и легкими (операция Фонтена). Но операцию не проводил никто в России на столь раннем возрасте пациента.

После операции через полгода, приехав в Кызыл, врачи осмотрели ребенка. Сейчас он чувствует себя хорошо.

― Дамир стал самым юным пациентом в истории Центра Мешалкина, перенесшим операцию Фонтена. Сейчас ему 2,5 года, и успешная работа врачей позволяет ему быть активным и любознательным в полном соответствии с возрастом, ― отметили в сообщении.

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