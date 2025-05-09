Как уехать в отдаленные районы Новосибирска вечером 9 мая

Общественный транспорт развезет новосибирцев и гостей города в отдаленные районы после праздничных мероприятий в День Победы.
Как сообщили в мэрии города, подвижной состав будет сосредоточен в 11 точках города:
Помимо этого, будет организован 100% выпуск подвижного состава во вторую смену.
Новосибирский метрополитен 9 мая работает в Новосибирске до 24 часов ночи.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске празднование Дня Победы завершится в 21:50 фейерверком на площади Ленина и у Монумента Славы. В 22:00 на Михайловской набережной прогремит артиллерийский салют.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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