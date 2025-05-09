Как уехать в отдаленные районы Новосибирска вечером 9 мая

Общественный транспорт развезет новосибирцев и гостей города в отдаленные районы после праздничных мероприятий в День Победы.

Как сообщили в мэрии города, подвижной состав будет сосредоточен в 11 точках города:

На остановочном пункте метро «Речной вокзал» в 21.00 (с формированием колонны в районе остановочного пункта «Ул. Колыванская» в 20.30). Здесь можно будет сесть на транспорт, следующий по маршрутам № 8, № 9, № 13, № 21, № 36, № 54.

От метро «Октябрьская» в 22.45 можно будет уехать на автобусах №18 и № 97, на троллейбусах № 10.

От «Площади имени Калинина» в 22.40 будут отходить автобусы №14, №27, №30, №34, №53, троллейбусы №5.

С вокзала «Новосибирск-Главный» в 22.40 можно будет уехать на автобусах №3 и №96, троллейбусах №23.

С площади Карла Маркса в 22.30 будут отходить автобусы №16, №29, №43, №57, Троллейбусы №7 и №29.

С остановки «Магазин «Кристалл» в 22.30 можно будет уехать на автобусе №60, троллейбусе №8.

Со Студенческой в 22.30 будет организовано движение автобусов №45 и №68.

С остановочного пункта «ул. Мостовая» в 22.20 можно будет уехать на трамвае №13.

С «улицы Восход» в 22.20 пойдут троллейбусы №7.

С остановочного пункта «ул. Зыряновская» в 22.20 – трамвай №13.

От остановочного пункта «Магазин «Золотая Нива» в 22.40 будет ходить маршрутное такси №90.

Помимо этого, будет организован 100% выпуск подвижного состава во вторую смену.

Новосибирский метрополитен 9 мая работает в Новосибирске до 24 часов ночи.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске празднование Дня Победы завершится в 21:50 фейерверком на площади Ленина и у Монумента Славы. В 22:00 на Михайловской набережной прогремит артиллерийский салют.