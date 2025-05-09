Уголовную ответственность за рекламу эзотерических услуг предложили ввести в России

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил ввести наказание за рекламу эзотерических услуг вплоть до лишения свободы. Об этом он заявил на пресс-конференции. При первом нарушении депутат предложил штрафовать в размере от 500 тысяч — до 1 млн рублей рублей за каждый факт оказания услуги. При повторном — добавить уголовное наказание.

Напомним, в апреле в Госдуму был внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Корректировки предлагается внести в закон «О рекламе». В документе отмечается, что под эзотерическими услугами предлагается понимать деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, называющих себя алхимиками, астрологами, ведьмами, духовными гуру, магами и ведьмами. Также предлагается запретить рекламу кристаллотерапевтов, нумерологов, тарологов и хиромантов.

— Просто предлагаемого запрета на рекламирование эзотерических услуг и возможности блокировки любых предложений о них в интернете, видимо, недостаточно, — комментирует медиаюрист Светлана Кузеванова.

Она напомнила, что первый законопроект о запрете рекламы самых разных услуг, которые депутаты считают эзотерическими, был раскритикован и в конце апреля внесен новый. Доработка коснулась услуг игропрактиков, нутрициологов, растановщиков, нейрографов и реггресологов. Им рекламировать свои услуги можно при условии, что у них есть высшее медицинское образование (и медицинское, соответственно, для нутрициологов).

— Самое важное, что если проект примут, то нельзя будет не только размещать рекламу этих услуг, но и самим нутрициологам и другим «эзотерикам» предлагать эти услуги в интернете, то есть, по сути, вести далее свои страницы, каналы. Они под риском блокировки, — предупреждает Кузеванова.

В Новосибирской области существует реестр народных целителей. Без включения в него знахарям и костоправам теперь запрещено вести деятельность в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске дали 5 лет «экстрасенсу» за мошенничество, а псевдоколдунью отправил на бесплатные работы за «снятие порчи».