В селе Убинского района под Новосибирском выявлен очаг бешенства

С 8 мая по 6 июля на территории села Орловское Убинского муниципального округа Новосибирской области введены ограничительные мероприятия: карантин по бешенству.

Как уточняется в распоряжении губернатора, факт бешенства выявлен в личном подсобном хозяйстве.

На протяжении двух месяцев в пределах эпизоотического очага запрещено перевозить и проводить любые манипуляции с животными, которые могут быть восприимчивы к вирусу. Кроме того, в селе не допускается проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, которые связаны с перемещением и скоплением животных в одном месте. Также вводится запрет на вывоз восприимчивых животных за пределы данного населенного пункта.

Напомним, в начале апреля карантин по бешенству был введен в деревне Горевка, расположенной на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Карантин также действует в селе Новолокти Гилевского сельсовета.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области диких животных привьют от бешенства. На эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей.