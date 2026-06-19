В транспортных вузах России появится единый курс по беспилотным системам

В транспортных вузах России будет запущен единый курс по беспилотным системам. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

— С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Никитин подчеркнул, что подготовка кадров для работы с БПЛА в новых условиях является ключевым направлением работы министерства. Он также отметил, что Российский университет транспорта включён в список вузов, участвующих в разработке новой модели инженерного образования по указу президента.

Министр подчеркнул, что в РУТ активно создаются новые специальности и образовательные программы, охватывающие передовые направления. Речь идёт об интеллектуальных транспортных системах, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Эти разработки будут внедрены во всех отраслевых вузах страны.

Напомним, на профильной смене новосибирских школьников в этом году будут обучать управлению дронами. Такой проект включен в программу летнего отдыха детей региона впервые.

Кроме того, в 2026 году ученики девятых классов новосибирских школ, у которых не получится сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА), тем не менее смогут получить профессию и документ о профессиональной подготовке. Этот документ дает им право устроиться на работу даже не имея аттестата. В списке профессий — оператор дронов.

Программа по беспилотникам сейчас есть в НГТУ НЭТИ, а также в Новосибирском авиационном техническом колледже им. Б. С. Галущака (НАТК) («Эксплуатация беспилотных авиационных систем»).

В Новосибирске работают следующие транспортные вузы:Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские пилоты дронов вошли в сборную России. Они добились рекордных результатов на федеральном уровне.