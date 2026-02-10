Главгосэкспертиза будет проводить обучение новосибирских строителей

Руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов анонсировал новую образовательную программу для специалистов строительной отрасли Новосибирской области. Он этом он сообщил на форуме «Сибирская строительная неделя», который проходит в Новосибирске.

Более 40 специалистов региона пройдут программу повышения квалификации в Учебном центре Главгосэкспертизы. Среди участников — представители профильных министерств, заказчики строительных проектов, проектные и подрядные компании, а также региональные эксперты. Курс называется «Эффективная реализация стратегических инвестиционно-строительных проектов: драйвер развития экономики регионов России». Занятия запланированы на май-июнь 2026 года.

— Программа решает две важные задачи. Во-первых, мы детально разберем ключевые вызовы, с которыми сталкивается регион, проанализируем опыт прошлых лет и текущие строительные проекты области. Во-вторых, это площадка для совместной работы — мозгового штурма над конкретными задачами. Такой формат позволяет выработать новые подходы, перенять лучшие практики и укрепить горизонтальные связи, — пояснил Манылов.

Программа адаптирована под особенности Новосибирской области. Лекции проведут ведущие эксперты отрасли.

— Новосибирск — один из крупнейших центров инвестиционной активности, где реализуется множество сложных инфраструктурных и социальных объектов. Подобное адресное обучение призвано помочь ускорению и повышению качества реализации значимых проектов, — добавил глава ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза.