Центр подготовки врачей медицины катастроф откроют в Новосибирске

В новом кампусе Новосибирского государственного университета (НГУ), открытие которого запланировано на конец года, будет создан центр подготовки специалистов, специализирующихся на медицине катастроф.

— Блок медицины катастроф позволит проводить совместные межведомственные тренинги, в том числе с участием команд МЧС, формируя у обучающихся навыки реальной командной работы на стыке медицины и спасательных служб, — цитирует пресс-служба НГУ слова руководителя центра Марии Васильевой.

В центре создадут специализированное пространство, оснащенное аудиовизуальными средствами, профессиональными тренажерами и высокореалистичными манекенами. Это позволит создать полностью погружающую среду для отработки действий в сложных ситуациях, таких как промышленные аварии, природные катастрофы и техногенные чрезвычайные происшествия.

Центр будет занимать площадь примерно в 1,4 тысячи квадратных метров. Учебные комнаты спроектированы для комфортного обучения небольших групп, состоящих из 5–8 человек. Это позволит создать атмосферу индивидуальных занятий с наставником.

— Используя манекены от начального до высокого уровня реалистичности, они будут осваивать весь спектр базовых общеврачебных навыков: от элементов общего ухода и безопасных инъекций до сложных манипуляций, таких как постановка катетеров, зондов и ведения послеоперационных пациентов, а также разбирать основы оказания первой помощи пострадавшим, — рассказали в НГУ.

В симуляционном центре будет выделен специальный раздел, посвященный акушерству и гинекологии. В этом разделе установят высокореалистичные симуляторы родов, которые позволят отрабатывать различные сценарии как нормальных, так и патологических родов.

В центре врачи смогут совершенствовать свои знания и приобретать новые профессиональные умения. Также здесь будет осуществляться аккредитация специалистов различных медицинских профилей.

