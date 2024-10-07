Товарооборот ярмарки белорусских товаров составил около 70 миллионов рублей

Завершилась седьмая ярмарка белорусских товаров в Новосибирске.
– Был большой поток покупателей и очереди за товарами, – отметил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска на оперативном совещании.
По его словам, товарооборот на ярмарке составил около 70 миллионов рублей, новосибирцы совершили порядка 60 тысяч покупок.
Напомним, Белорусская ярмарка, как и год назад, проходила на площади Ленина. Грузовики припарковались у Первомайского сквера. С 27 сентября в центре города выстроились палатки, наполненные разнообразными товарами.
В последним днем работы ярмарки было 1 октября.
Всего в ярмарке приняли участие 18 предприятий из Республики Беларусь.
Для сравнения, на двух социальных ярмарках города в 2023 году новосибирцы совершили более 2,7 млн покупок, товарооборот превысил 934 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что Дни культуры Республики Беларусь прошли в Новосибирской области.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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