Как защитить детей в цифровой среде

Новосибирский филиал «Ростелекома» совместно с образовательным центром «Горностай» запустил открытые уроки по кибербезопасности для школьников, которые проходят в рамках организованного компанией «Месяца киберэтики». Цель акции — подготовить детей к жизни в цифровом мире и научить их правильному поведению в сети.

«Ростелеком» проводит «Месяц киберэтики» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде в поддержку Хартии «Цифровая этика детства». Задача Хартии — создать стандарты безопасной интернет-среды для подрастающего поколения.

Один из таких цифровых уроков в рамках «Месяца киберэтики» для старшеклассников ОЦ «Горностай» провел руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло.

Большая гимназическая аудитории объединила учащихся 8, 9 и 11 классов, для которых тема кибербезопасности является суперактуальной, ведь подростки проводят в сети очень много времени.

На уроке ребята узнали, как распознать в сети фейковую информацию, создавать надежные пароли, а еще то, что у некоторой бытовой техники появились «шпионские» навыки.

По словам Евгения Попантонопуло, сегодня даже привычные бытовые приборы производители оснащают выходом в интернет, а значит, все эти «умные» колонки, пылесосы, чайники, часы, фитнес-браслеты ежедневно могут выполнять не только свой прямой функционал, но и запросто подслушивать, следить за своими хозяевами. И при выходе в интернет это выливается в поступающие рекламные предложения товаров и услуг, которые человек не искал напрямую. Защитой от любого несанкционированного проникновения в наши устройства традиционно является доступ к ним через продуманный пароль. Поэтому стоит серьезное внимание уделить процессу создания действительно надежной комбинации, отметил лектор. А чтобы создать уникальный пароль, придумали специальные алгоритмы, которые позволяют запомнить даже сложный буквенно-цифирный шифр.

Также следует внимательно относиться к установке сторонних приложений, которые предлагается скачать или установить по ссылке. На деле таким приложением может оказаться вредоносная программа или вирус.

Еще одно направление цифровой безопасности — защита от злоумышленников критически важных личных данных. Чтобы персональная информация не стала известна мошенникам, Евгений Попантонопуло порекомендовал помещать данные в архив и устанавливать для доступа к ним хороший пароль.

Глава Центра цифровой трансформации рассказал школьникам о самых популярных способах взлома личных аккаунтов в соцсетях и о мерах по защите от киберпреступников, которые этим занимаются. О том, как распознать фейковые фотографии, почему стоит сначала проверить, не является ли иллюстрация постановочной. Порой для этого достаточно забить картинку в поисковик.

Занятие по кибергигиене проходило в открытом диалоге. Ребята могли свободно задавать вопросы в ходе урока и тут же на примерах из собственного опыта с экспертом разбирать гипотетические ситуации. Затем преподаватель помогал выстроить правильный и безопасный алгоритм возможных действий.

— Подобный формат — открытые уроки — проводим в школах на постоянной основе. Лекторы стараются преподнести разные аспекты интернет-безопасности так, чтобы ребятам было интересно. Конечно, в любой аудитории есть те, кому скучно, но большинство, как правило, в ходе беседы начинают представлять себя в тех или иных ситуациях и с увлечением прорабатывают возможные выходы из них. Даже если ребята задают не слишком много вопросов, реакция зала всегда живая и заметная, — отметил Евгений Попантонопуло.

Директор образовательного центра «Горностай» Ирина Путинцева подчеркнула, что в рамках различных просветительно-образовательных проектов лекции для учеников гимназии приглашенные специалисты читают регулярно.

— Тема кибергигиены интересна, полезна и актуальна всегда и для детей, и взрослых в равной степени. Мы всегда собираем наших ребят на такие занятия. Просветительные проекты, которые организует компания «Ростелеком», позволяют нашим ученикам получать дополнительные знания и навыки о том, например как безопасно проводить время в интернете, — уверена Ирина Путинцева.

Завершился «Месяц киберэтики» интеллектуальным квизом, победителям которого «Ростелеком» вручил сертификаты на бесплатное обучение в сервисе «Лицей».