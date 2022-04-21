США расширили санкционный список в отношении России

По сообщению Минфина, санкции ввели против Транскапиталбанка, а также около 30 связанных с банком «Открытие» лиц, в числе которых председатель правления банка Михаил Задорнов. Ограничения также коснулись первого зампредседателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой и ряда компаний предпринимателя Константина Малофеева, включая «Царьград Медиа».

В министерстве отметили, что санкции были введены в отношении тех, кто причастен к попыткам обойти рестрикции Вашингтона в отношении России.

Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал новую платежную систему Hello, оператором которой выступает Транскапиталбанк. На сайте платежной системы отмечается, что Hello – это совокупность платежных сервисов и организаций, занимающихся осуществлением переводов денежных средств.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.