Новосибирские победители киберквиза будут учиться в «Лицее» от «Ростелекома»

Финальной точкой акции стал квиз на тему информационной безопасности, который состоялся 20 апреля.

В интеллектуальной викторине участвовали школьники образовательного центра «Горностай» и лицея №28, которые прослушали курс о правильном поведении в Сети и научились распознавать виртуальные угрозы. На простых и понятных лекциях эксперты «Ростелекома» объяснили ученикам, как нужно вести себя в соцсетях, почему важно не поддаваться на провокации в мессенджерах и зачем необходимы антивирусы. Один из уроков для учеников «Горностая» провел руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло, который в том числе рассказал о защите персональных данных.

«Это были очень интересные уроки, я даже не ожидал, что узнаю так много нового. Например, кто бы мог подумать, что больше всего про наши интересы знает не наша страничка в соцсетях, а поисковик, где мы пишем запросы. Теперь я понял, что надо быть гораздо внимательнее и аккуратнее к той информации, которую я выкладываю в интернет», — сказал ученик 6-го класса центра «Горностай» Дмитрий Рудой.

Участники квиза разыграли главные призы: сертификаты на бесплатное обучение в сервисе «Лицей» от «Ростелекома». Первое место и полугодовой доступ к цифровой образовательной платформе завоевала команда «Смешарики» из 7 «К» класса. Именно ее участники дали больше всего правильных ответов на вопросы викторины и смогли доказать, что за месяц они превратились в опытных киберзащитников.

«За последние 10 лет интернет изменил нашу жизнь: технологии настолько ускорились, что виртуальный мир постепенно становится все более реальным — а значит, игнорировать его плюсы и минусы уже невозможно. Именно поэтому “Ростелеком” вместе с другими компаниями объединились в Альянс по защите детей в цифровой среде, чтобы научить ребят вовремя распознавать потенциальные угрозы и избегать нежелательных последствий в Сети. Мы надеемся, что наши уроки и лекции помогут сформировать базовые навыки поведения в новом цифровом мире, который предстоит строить в том числе сегодняшним школьникам и студентам», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Сотрудники «Ростелекома» также передали в библиотеку «Горностая» книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», в которой ИТ-журналист Станислав Макаров рассказывает о правилах поведения в Сети. Издание подготовлено при участии экспертов компании «Ростелеком-Солар» и доступно по ссылке.