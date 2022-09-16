Как защититься от смартфонов-шпионов, которые круглосуточно следят за своими владельцами

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов в беседе с агентством «Прайм» рассказал каким образом можно минимизировать эту «слежку», ведь совсем ее прекратить просто невозможно, так как смартфон продолжает обмен данными даже когда выключен.

Специалист предупреждает, что прослушка – это фактически встроенный функционал операционных систем. Ею могут воспользоваться и мошенники. В связи с чем, эксперт рекомендует владельцам гаджетов ограничить доступ приложений к диктофону устройства и его камере. Кроме того, следует отказаться от установки приложений из неизвестных источников, а также избавляться от неиспользуемых приложений и ограничивать их доступ к геолокации.

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