Как защититься от возможного мошенничества при оформлении сделки с недвижимостью дистанционно

В 2022 году вступает в силу Постановление правительства РФ, согласно которому у россиян появляется возможность регистрировать сделки с недвижимостью через портал государственных услуг напрямую в Росреестре (№ 2280 от 13.12.2021). При этом заявитель, вместо того, чтобы лично посещать нотариуса, приёмную Росреестра или Многофункциональный центр (МФЦ), сможет распоряжаться принадлежащей ему недвижимостью прямо в личном кабинете на «Госуслугах». А вместо личной подписи в документах своё волеизъявление можно будет удостоверить электронно-цифровой подписью, которую заблаговременно надо получить в специальном удостоверяющем центре.
О том, что мошеннические действия с использованием ЭЦП — это реальная проблема, правоохранители заявляют не один год. При этом они указывают, что, хотя подделать ЭЦП нельзя, но завладеть этой подписью можно. Неслучайно с 1 января вместо коммерческих удостоверяющих центров электронные подписи выдает Федеральная налоговая служба.
— Чаще всего злоумышленники не похищают физический флеш-носитель ЭЦП, а при помощи методов социальной инженерии заставляют владельца такой подписи совершить какие-либо действия или раскрыть конфиденциальные данные, — поясняет корреспонденту Лайф.ру полковник юстиции Алексей Птицын. — А дальше уже дело техники: от имени жертвы оформляется сделка и под залог полученной таким преступным путём недвижимости на подставных людей берётся крупный кредит. Мошенники с деньгами исчезают, а граждане годами пытаются восстановить своё право собственности.
Однако способы защиты от действий подобных злоумышленников существуют:
— К сожалению, гарантированной защиты от мошенников, которые пытаются похитить недвижимость, сейчас не существует, — утверждает риелтор Галина Смирнова. — В некоторых случаях Росреестр считает, что запрет на сделки без личного участия не распространяется на сделки с ЭЦП, поэтому для повышения безопасности имеет смысл применять сразу все возможные опции. Тогда шансов, что мошенники будут заниматься именно вашей недвижимостью, меньше.
Фото: pixabay.com автор: mohamed_hassan
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