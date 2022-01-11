Как защититься от возможного мошенничества при оформлении сделки с недвижимостью дистанционно

В 2022 году вступает в силу Постановление правительства РФ, согласно которому у россиян появляется возможность регистрировать сделки с недвижимостью через портал государственных услуг напрямую в Росреестре (№ 2280 от 13.12.2021). При этом заявитель, вместо того, чтобы лично посещать нотариуса, приёмную Росреестра или Многофункциональный центр (МФЦ), сможет распоряжаться принадлежащей ему недвижимостью прямо в личном кабинете на «Госуслугах». А вместо личной подписи в документах своё волеизъявление можно будет удостоверить электронно-цифровой подписью, которую заблаговременно надо получить в специальном удостоверяющем центре.

О том, что мошеннические действия с использованием ЭЦП — это реальная проблема, правоохранители заявляют не один год. При этом они указывают, что, хотя подделать ЭЦП нельзя, но завладеть этой подписью можно. Неслучайно с 1 января вместо коммерческих удостоверяющих центров электронные подписи выдает Федеральная налоговая служба.

— Чаще всего злоумышленники не похищают физический флеш-носитель ЭЦП, а при помощи методов социальной инженерии заставляют владельца такой подписи совершить какие-либо действия или раскрыть конфиденциальные данные, — поясняет корреспонденту Лайф.ру полковник юстиции Алексей Птицын. — А дальше уже дело техники: от имени жертвы оформляется сделка и под залог полученной таким преступным путём недвижимости на подставных людей берётся крупный кредит. Мошенники с деньгами исчезают, а граждане годами пытаются восстановить своё право собственности.

Однако способы защиты от действий подобных злоумышленников существуют:

настроить свой личный кабинет на «Госуслугах» так, чтобы для входа в него требовалась двухфакторная аутентификация, то есть если преступники совершили взлом, то для осуществления каких-либо действий им понадобится код из СМС, которое придёт на телефон владельца личного кабинета.

заранее отправить в Росреестр заявление о включении в ваши данные адреса электронной почты (это можно сделать дистанционно на официальном сайте ведомства, но придётся пройти регистрацию). Если у Росреестра есть актуальный адрес электронной почты собственника недвижимости, то при поступлении любых запросов, например на переоформление права собственности, на электронную почту россиянина, у которого права на недвижимость, поступит соответствующее уведомление.

в соответствии с положениями закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» любой собственник может наложить запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему объектом недвижимости без своего личного участия. Для этого придётся обратиться в МФЦ или кадастровую палату, которые должны инициировать внесение в реестр соответствующей записи. Если такой запрет есть, то даже при наличии нотариальной доверенности без физического присутствия собственника сделку провести будет невозможно. Однако надо иметь в виду, что в заявлении на запрет обязательно стоит указать, что он распространяется не только на действия по доверенности, но и на совершённые с применением ЭЦП.