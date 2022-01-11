В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.12.2021 № 534-п были внесены изменения в постановление правительства Новосибирской области от 13.12.2019 № 475-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020-2022 годы».

— Согласно изменениям, установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт с одного квадратного метра общей площади помещения в месяц: на 2022 год – в размере 10,07 руб, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее размер тарифа регулировали в 2019 году. Размер взноса планировали повышать постепенно – в 2021 до 8,03 рубля, в 2022 до 8,35 рубля.