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Важнейшие изменения законодательства в 2022 году: налоги, льготы, ужесточение контроля за бизнесом

  • 30/12/2021, 12:00
Новости Новосибирска
К чему готовиться предпринимателям.

В целом изменения нацелены на автоматизацию и цифровизацию государственного контроля за бизнесом, обеспечение большей открытости и прозрачности ведения бизнеса, расширяют полномочия контролирующих органов. В то же время вводятся льготы и послабления для отдельных сфер бизнеса (IT, ресторанный бизнес), рассказывает старший юрист юридического партнерства «Курсив» Дмитрий Мелков.

  1. Новый специальный режим налогообложения

В 2022 году для микропредприятий и малых предприятий в качестве альтернативы УСН предполагается введение нового специального режима налогообложения. Ставка налога будет выше, чем УСН, предположительно на 2-5%, при этом страховые взносы будут отсутствовать, как в отношении самого предпринимателя, так и в отношении наемных работников.

Новый режим налогообложения содержит ограничения по размеру максимального дохода (не более 60 млн рублей), по количеству сотрудников (не более 5 человек).

Расчет налога будут производить сами налоговики, а компания освобождается от необходимости самостоятельно вести налоговый учет, в том числе учет доходов и расходов, освобождается от необходимости сдачи налоговой отчетности.

Новый режим в качестве эксперимента будет введен с июля 2022 года на территории Московской и Калужской областей, Татарстана.

  1. Получение квалифицированной электронной подписи только через налоговую службу

С 2022 года компании могут получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) только через ФНС. Владеть сертификатом может только сама компания (лицо, действующее без доверенности). Иные лица, в том числе работники, теперь будут подписывать документы личными УКЭП по электронной доверенности.

Изменения направлены на обеспечение прозрачности в деятельности компаний и повышение эффективности налогового контроля.

  1. Единый налоговый платеж для бизнеса

С 01 января 2022 года НК РФ дополняется статьей про единый налоговый платеж (ЕНП) для организаций и ИП (федеральный закон от 29.11.2021 №379-ФЗ). ЕНП — это добровольная уплата нескольких налогов и взносов одним платежным поручением. При этом не надо уточнять вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету. Можно уплатить как налоги, страховые взносы, так и авансы по налогам, штрафы, пени. Налоговики сами осуществляют зачет сумм ЕНП в счет оплаты налогов в следующей очередности: 1) недоимки, 2) предстоящие платежи по налогам, взносам и сборам, 3) долги по пеням, 4) долги по процентам, 5) долги по штрафам.

Данный механизм можно будет применять по заявлению с 1 июля 2022 года. Для применения ЕНП необходимо провести сверку с бюджетом и не иметь разногласий. Организации и предприниматели, перешедшие на новый порядок уплаты, должны будут подавать в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах.

По заявлению можно вернуть часть ЕНП, по которой еще не принято решение о зачете. ЕНП смогут применять любые организации и ИП. Данные нововведения призваны усилить автоматизацию налогового администрирования, посредством упрощения процедуры уплаты налогов повысить собираемость.

  1. Принцип «одного окна» при сдаче бухгалтерской отчетности

С января 2022 года сдавать бухгалтерскую отчетность нужно будет только в налоговую. Другие госорганы смогут получить информацию из государственного ресурса бухотчетности. Данные изменения предусмотрены федеральным законом от 02.07.2021 №352-ФЗ.

  1. Маркировка товаров, уведомление ФНС об остатках товаров

В 2022 году продолжается реформа по введению маркировки товаров. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в 2022 году дополняется велосипедами, велосипедными рамами, питьевой водой (с 01 марта), молочной фермерской продукцией (с 01 декабря).

С 1 декабря 2021 года изменения, внесенные в КоАП РФ, ужесточают ответственность за нарушение правил маркировки: за непредоставление сведений оператору юридическим лицам грозит штраф до 100 000 рублей.

С нового года продавцы маркируемых товаров должны подавать по ТКС уведомление об остатках нераспроданных товаров (постановление правительства РФ от 01.07.2021 №1108).

  1. Изменения порядка исчисления и сроков уплаты налога на имущество организаций

С 2022 года налогоплательщики не должны отражать в декларации недвижимость, облагаемую по кадастровой стоимости. Инспекция самостоятельно направляет сведения об исчисленных суммах налога специальным сообщением (аналогично транспортному и земельному налогам). Информацию налоговый орган берет из ЕГРН.

Также устанавливается единый для всех регионов срок уплаты налога — до 1 марта отчетного года.

  1. С нового года россияне будут платить четыре новых налога

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    Новые юридические лица

С марта 2022 года в ГК РФ появятся новые организационно-правовые формы юридических лиц: личный фонд и общественно полезный фонд (федеральный закон от 01.07.2021 №287-ФЗ).

Особый интерес представляет личный фонд — унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления. Личный фонд может быть учрежден на определенный срок или бессрочно самим гражданином или нотариусом в случае смерти гражданина. Учредитель личного фонда не имеет прав на имущество фонда. Личный фонд вправе вести предпринимательскую деятельность, создавать и быть участником хозяйственных обществ. Личный фонд (за исключением наследственного фонда) несет субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя в течение 3 лет с момента создания.

Данные особенности, а также гибкость в регулировании создания и деятельности фонда, позволят использовать личный фонд как один из инструментов защиты активов бизнеса. К примеру, в случае смерти одного из собственников активы не делятся между наследниками, а продолжают использоваться для целей бизнеса.

  1. Новые полномочия полиции

В 2022 году будут действовать изменения в федеральный закон «О полиции» (ФЗ от 21.12.2021 №424-ФЗ).

По новым правилам сотрудники полиции не обязаны представляться и называть причины и основания ограничения прав гражданина, если есть угроза жизни сотрудника полиции или других лиц либо во время пресечения преступления или административного правонарушения.

Появилось больше оснований для проникновения в жилые помещения. Теперь сотрудник полиции может проникнуть в жилище для задержания лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

У сотрудников полиции появилось право вскрывать транспортные средства, в том числе в отсутствие самого собственника.

Также расширены иные полномочия полиции: сотрудник имеет право проверить документы у всех лиц, а не только у подозреваемых в противоправных деяниях, провести осмотр по заявлениям о преступлениях, блокировать жилые помещения и т. д.

Будет ли полезный эффект от получения столь широких полномочий превышать риски возможных злоупотреблений, мы увидим на практике.

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9. Меры поддержки бизнеса в период пандемии

Решено продлить до конца 2022 года мораторий на проверки субъектов малого бизнеса. Ограничения не распространяются на налоговые проверки, проверки опасных производственных объектов, плановые проверки лицензионных требований и некоторые иные проверки (постановление правительства РФ от 08.09.2021 №1520).

10. Льготы для IT-сферы

В ноябре 2021 года Правительство РФ утвердило новый пакет льгот для IT-бизнеса, многие из которых начнут действовать в 2022 года. Среди них — введение суда присяжных по экономическим преступлениям в сфере IT, освобождение от уголовной ответственности в случае уплаты штрафа и ущерба, упрощение валютного контроля, бонусы в виде льготной ипотеки для иностранных сотрудников и другие льготы.

Данные меры являются продолжением единой политики государства по созданию дополнительных условий развития IT-бизнеса на территории РФ.

  1. Льготы для ресторанного бизнеса

С 2022 года рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные аналогичные объекты общественного питания применяют пониженные ставки страховых взносов (15% с суммы выше МРОТ) и получают освобождение от НДС с услуг общественного питания (федеральный закон от 02.07.2021 №305-ФЗ).

Для применения льгот по страховым взносам необходимо, чтобы предприятие было субъектом малого или среднего бизнеса, в качестве ОКВЭД было зарегистрировано «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков», сумма доходов не превышала 2 млрд рублей, доходы от деятельности по предоставлению услуг общественного питания должны быть не менее 70%.

Для освобождения услуг от НДС также необходимо, чтобы сумма доходов не превышала 2 млрд рублей, доходы от деятельности по предоставлению услуг общественного питания должны быть не менее 70%. От НДС не освобождаются реализация продукции общественного питания отделами кулинарии предприятий розничной торговли, реализация предприятиями, осуществляющими заготовочную деятельность и розничную торговлю.

Освобождение от НДС призвано решить проблему ресторанного бизнеса, который имеет постоянный «дефицит входного НДС» и для оптимизации налоговой нагрузки вынужден использовать схемы «дробления бизнеса».

  1. Внеплановые проверки ККТ без предупреждения

С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в законодательства о ККТ в части проведения проверок (федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ). Теперь проводить внеплановые проверки ККТ можно будет без предупреждения, как по месту нахождения налогоплательщика, так и по месту установки ККТ, в том числе в жилых помещениях.

  1. Полный переход на электронные больничные

С 1 января 2022 года в соответствии с федеральным законом от 30.04.2021 №126-ФЗ выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде. Основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг ФСС.

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета (1С, например), операторов ЭДО (СБИС, «Контур», «Такском» и др.) или скачать на сайте ФСС бесплатную программу.

  1. Электронные документы в сфере грузоперевозок

С 1 января 2022 года под контролем Минтранса должна заработать электронная информационная система обмена документами в сфере грузоперевозок. Предусмотрено оформление перевозочных документов не только в бумажном, но и в электронном виде. Грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи и фрахтовщики могут заключить с оператором информационной системы электронных перевозочных документов соглашение об электронном документообороте перевозочных документов (федеральный закон от 2 июля 2021 года №336-ФЗ, постановление правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2116).

Переход на обязательные электронные перевозочные документы планируется до 2023 года. До 2023 года оформление электронных перевозочных документов осуществляется в добровольном порядке.

  1. Жилая застройка сельхозземель

С марта 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 02.07.2021 №299-ФЗ, согласно которому на земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускается строительство одного жилого дома с количеством этажей не более 3, общая площадь которого составляет не более 500 кв. м и площадь застройки под которым составляет не более 0,25% от площади земельного участка.

Данные изменения ставят точку в многочисленных спорах по легализации жилья фермеров, фактически проживающих по месту ведения деятельности. Ранее аналогичные положения о возможности подобного строительства содержались в законодательстве РСФСР о фермерских хозяйствах.

Материал и фото эксперта предоставлены юридическим партнерством «Курсив»

Фото: pixabay.com автор: Alexas_Fotos 

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : налоги льготы для бизнеса бизнес


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