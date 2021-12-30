Важнейшие изменения законодательства в 2022 году: налоги, льготы, ужесточение контроля за бизнесом

В целом изменения нацелены на автоматизацию и цифровизацию государственного контроля за бизнесом, обеспечение большей открытости и прозрачности ведения бизнеса, расширяют полномочия контролирующих органов. В то же время вводятся льготы и послабления для отдельных сфер бизнеса (IT, ресторанный бизнес), рассказывает старший юрист юридического партнерства «Курсив» Дмитрий Мелков.
В 2022 году для микропредприятий и малых предприятий в качестве альтернативы УСН предполагается введение нового специального режима налогообложения. Ставка налога будет выше, чем УСН, предположительно на 2-5%, при этом страховые взносы будут отсутствовать, как в отношении самого предпринимателя, так и в отношении наемных работников.
Новый режим налогообложения содержит ограничения по размеру максимального дохода (не более 60 млн рублей), по количеству сотрудников (не более 5 человек).
Расчет налога будут производить сами налоговики, а компания освобождается от необходимости самостоятельно вести налоговый учет, в том числе учет доходов и расходов, освобождается от необходимости сдачи налоговой отчетности.
Новый режим в качестве эксперимента будет введен с июля 2022 года на территории Московской и Калужской областей, Татарстана.
С 2022 года компании могут получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) только через ФНС. Владеть сертификатом может только сама компания (лицо, действующее без доверенности). Иные лица, в том числе работники, теперь будут подписывать документы личными УКЭП по электронной доверенности.
Изменения направлены на обеспечение прозрачности в деятельности компаний и повышение эффективности налогового контроля.
С 01 января 2022 года НК РФ дополняется статьей про единый налоговый платеж (ЕНП) для организаций и ИП (федеральный закон от 29.11.2021 №379-ФЗ). ЕНП — это добровольная уплата нескольких налогов и взносов одним платежным поручением. При этом не надо уточнять вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету. Можно уплатить как налоги, страховые взносы, так и авансы по налогам, штрафы, пени. Налоговики сами осуществляют зачет сумм ЕНП в счет оплаты налогов в следующей очередности: 1) недоимки, 2) предстоящие платежи по налогам, взносам и сборам, 3) долги по пеням, 4) долги по процентам, 5) долги по штрафам.
Данный механизм можно будет применять по заявлению с 1 июля 2022 года. Для применения ЕНП необходимо провести сверку с бюджетом и не иметь разногласий. Организации и предприниматели, перешедшие на новый порядок уплаты, должны будут подавать в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах.
По заявлению можно вернуть часть ЕНП, по которой еще не принято решение о зачете. ЕНП смогут применять любые организации и ИП. Данные нововведения призваны усилить автоматизацию налогового администрирования, посредством упрощения процедуры уплаты налогов повысить собираемость.
С января 2022 года сдавать бухгалтерскую отчетность нужно будет только в налоговую. Другие госорганы смогут получить информацию из государственного ресурса бухотчетности. Данные изменения предусмотрены федеральным законом от 02.07.2021 №352-ФЗ.
В 2022 году продолжается реформа по введению маркировки товаров. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в 2022 году дополняется велосипедами, велосипедными рамами, питьевой водой (с 01 марта), молочной фермерской продукцией (с 01 декабря).
С 1 декабря 2021 года изменения, внесенные в КоАП РФ, ужесточают ответственность за нарушение правил маркировки: за непредоставление сведений оператору юридическим лицам грозит штраф до 100 000 рублей.
С нового года продавцы маркируемых товаров должны подавать по ТКС уведомление об остатках нераспроданных товаров (постановление правительства РФ от 01.07.2021 №1108).
С 2022 года налогоплательщики не должны отражать в декларации недвижимость, облагаемую по кадастровой стоимости. Инспекция самостоятельно направляет сведения об исчисленных суммах налога специальным сообщением (аналогично транспортному и земельному налогам). Информацию налоговый орган берет из ЕГРН.
Также устанавливается единый для всех регионов срок уплаты налога — до 1 марта отчетного года.
С марта 2022 года в ГК РФ появятся новые организационно-правовые формы юридических лиц: личный фонд и общественно полезный фонд (федеральный закон от 01.07.2021 №287-ФЗ).
Особый интерес представляет личный фонд — унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления. Личный фонд может быть учрежден на определенный срок или бессрочно самим гражданином или нотариусом в случае смерти гражданина. Учредитель личного фонда не имеет прав на имущество фонда. Личный фонд вправе вести предпринимательскую деятельность, создавать и быть участником хозяйственных обществ. Личный фонд (за исключением наследственного фонда) несет субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя в течение 3 лет с момента создания.
Данные особенности, а также гибкость в регулировании создания и деятельности фонда, позволят использовать личный фонд как один из инструментов защиты активов бизнеса. К примеру, в случае смерти одного из собственников активы не делятся между наследниками, а продолжают использоваться для целей бизнеса.
В 2022 году будут действовать изменения в федеральный закон «О полиции» (ФЗ от 21.12.2021 №424-ФЗ).
По новым правилам сотрудники полиции не обязаны представляться и называть причины и основания ограничения прав гражданина, если есть угроза жизни сотрудника полиции или других лиц либо во время пресечения преступления или административного правонарушения.
Появилось больше оснований для проникновения в жилые помещения. Теперь сотрудник полиции может проникнуть в жилище для задержания лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.
У сотрудников полиции появилось право вскрывать транспортные средства, в том числе в отсутствие самого собственника.
Также расширены иные полномочия полиции: сотрудник имеет право проверить документы у всех лиц, а не только у подозреваемых в противоправных деяниях, провести осмотр по заявлениям о преступлениях, блокировать жилые помещения и т. д.
Будет ли полезный эффект от получения столь широких полномочий превышать риски возможных злоупотреблений, мы увидим на практике.
Решено продлить до конца 2022 года мораторий на проверки субъектов малого бизнеса. Ограничения не распространяются на налоговые проверки, проверки опасных производственных объектов, плановые проверки лицензионных требований и некоторые иные проверки (постановление правительства РФ от 08.09.2021 №1520).
10. Льготы для IT-сферы
В ноябре 2021 года Правительство РФ утвердило новый пакет льгот для IT-бизнеса, многие из которых начнут действовать в 2022 года. Среди них — введение суда присяжных по экономическим преступлениям в сфере IT, освобождение от уголовной ответственности в случае уплаты штрафа и ущерба, упрощение валютного контроля, бонусы в виде льготной ипотеки для иностранных сотрудников и другие льготы.
Данные меры являются продолжением единой политики государства по созданию дополнительных условий развития IT-бизнеса на территории РФ.
С 2022 года рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные аналогичные объекты общественного питания применяют пониженные ставки страховых взносов (15% с суммы выше МРОТ) и получают освобождение от НДС с услуг общественного питания (федеральный закон от 02.07.2021 №305-ФЗ).
Для применения льгот по страховым взносам необходимо, чтобы предприятие было субъектом малого или среднего бизнеса, в качестве ОКВЭД было зарегистрировано «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков», сумма доходов не превышала 2 млрд рублей, доходы от деятельности по предоставлению услуг общественного питания должны быть не менее 70%.
Для освобождения услуг от НДС также необходимо, чтобы сумма доходов не превышала 2 млрд рублей, доходы от деятельности по предоставлению услуг общественного питания должны быть не менее 70%. От НДС не освобождаются реализация продукции общественного питания отделами кулинарии предприятий розничной торговли, реализация предприятиями, осуществляющими заготовочную деятельность и розничную торговлю.
Освобождение от НДС призвано решить проблему ресторанного бизнеса, который имеет постоянный «дефицит входного НДС» и для оптимизации налоговой нагрузки вынужден использовать схемы «дробления бизнеса».
С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в законодательства о ККТ в части проведения проверок (федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ). Теперь проводить внеплановые проверки ККТ можно будет без предупреждения, как по месту нахождения налогоплательщика, так и по месту установки ККТ, в том числе в жилых помещениях.
С 1 января 2022 года в соответствии с федеральным законом от 30.04.2021 №126-ФЗ выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде. Основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).
Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг ФСС.
Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета (1С, например), операторов ЭДО (СБИС, «Контур», «Такском» и др.) или скачать на сайте ФСС бесплатную программу.
С 1 января 2022 года под контролем Минтранса должна заработать электронная информационная система обмена документами в сфере грузоперевозок. Предусмотрено оформление перевозочных документов не только в бумажном, но и в электронном виде. Грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи и фрахтовщики могут заключить с оператором информационной системы электронных перевозочных документов соглашение об электронном документообороте перевозочных документов (федеральный закон от 2 июля 2021 года №336-ФЗ, постановление правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2116).
Переход на обязательные электронные перевозочные документы планируется до 2023 года. До 2023 года оформление электронных перевозочных документов осуществляется в добровольном порядке.
С марта 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 02.07.2021 №299-ФЗ, согласно которому на земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускается строительство одного жилого дома с количеством этажей не более 3, общая площадь которого составляет не более 500 кв. м и площадь застройки под которым составляет не более 0,25% от площади земельного участка.
Данные изменения ставят точку в многочисленных спорах по легализации жилья фермеров, фактически проживающих по месту ведения деятельности. Ранее аналогичные положения о возможности подобного строительства содержались в законодательстве РСФСР о фермерских хозяйствах.
Материал и фото эксперта предоставлены юридическим партнерством «Курсив»
Фото: pixabay.com автор: Alexas_Fotos
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