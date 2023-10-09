12-этажный корпус научно-исследовательского института построит Элтекс в Новосибирске

В Новосибирске собираются построить 12-этажный корпус научно-исследовательского института (НИИ) для импортозамещения в сфере телекоммуникаций. Стоимость проекта оценивается в 1,7 млрд рублей. Об этом говорится на муниципальном портале Новосибирска. В разрешении на строительство сказано, что объект планируется построить в Калининском районе на улице Окружной. Речь идет о здании площадью более 30 тыс квадратов и высотой 58 метров.

Разрешение выдано 5 октября и будет действовать до 5 сентября 2027 года. инициатором проекта выступает ООО «Предприятие «Элтекс» (Eltex).

— Предприятием планируется дальнейшее освоение прилегающей территории в части строительства нового корпуса с целью увеличения мощности производства, — говорилось в аналитической записке администрации Калининского района об итогах экономического развития района за прошлый год и задачах на год текущий. — Площадь здания будет составлять до 2500 кв. м, будет дополнительно создано порядка 500 новых рабочих мест.

На предприятии эту информацию комментировать отказывались.

Напомним, на Окружной (Рядом с комплексом «Термы Мира». — Ред.) уже находится несколько предприятий компании «Элтекс». В декабре 2018 года в новом корпусе «Элтекс» запустил первую автоматизированную производственную линию полного цикла. Объем инвестиций в проект с учетом строительства корпуса составил более 1 млрд рублей. На сайте компании уточняется, что все оборудование «Элтекс» базируется на ПО, написанном программистами компании. Примерно 40% от общего штата сотрудников – это разработчики, которые работают над проектами в 9 профильных лабораториях разработки.

По данным Seldon.Basis, ООО «Предприятие «Элтекс» было создано в 1996 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Директор: Алексей Черников. Чистая прибыль за 2021 год — 731,23 млн рублей (283%), а выручка — 7,4 млрд.

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