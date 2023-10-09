В Новосибирской области открыли кабинеты медико-психотерапевтической помощи после СВО

В рамках взаимодействия Минздрава Новосибирской области с госфондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники отечества» осуществляется организация медицинской и психологической помощи участникам СВО и членам их семей в госучреждениях, подведомственных Минздраву. На базе психиатрической больницы №3 сформирован основной и резервный состав кандидатов для оказания психолого-психотерапевтической помощи на территории фонда. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— На сегодняшний день непосредственно в фонд за этой помощью обратилось 27 участников СВО и 10 членов их семей, — уточнил Хальзов.

По данным Минздрава, в регионе подготовлены якорные медорганизации в которые направляются участники СВО и члены их семей. Всего в систему оказания психолого-психотерапевтической помощи входят фонд «Защитники отечества», 54 кабинета медицинского психологического консультирования, центр психолого-терапевтической помощи при Новосибирской областном госпитале ветеранов №2, а также амбулаторная помощь, которая оказывается на базе медорганизаций Новосибирска и области.

В целом по системе на 1 октября за медико-психотерапевтической помощью в регионе уже обратились 1224 участника СВО и 1713 членов семей.

— Центром, который у нас создан и работает на базе госпиталя ветеранов, оказана помощь 248 членам СВО, а также 28 членам семей погибших в СВО, — добавил Константин Хальзов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил, что участникам СВО и членам их семей важна своевременная помощь, — во избежание посттравматического синдрома:

— Для того, чтобы нашим землякам не пришлось пользоваться услугами мощной системы психиатрической помощи, очень важно своевременно проводить диагностирование, вести консультации и обеспечивать профилактику со стороны психологов и психотерапевтов. Особенно это важно сегодня в отношении такого специфического явления, как посттравматический синдром. Просьба ко всем профильным специалистам, органам власти в муниципалитетах – принять информацию к сведению и использовать её в работе. Если наши коллеги на местах почувствуют нехватку в специалистах-психологах и психотерапевтах, мы можем эту задачу решить путём дополнительного обучения действующих специалистов в районах и городах

Глава региона также поручил максимально насытить это направление необходимыми специалистами. Судя по информации, приведенной Константином Хальзовым, комплектация сети специалистами находится на уровне 80%.

Ранее редакция сообщала о том, то предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия.