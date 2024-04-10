Лидером по числу погибших в ДТП в Новосибирской области стал Болотнинский район

В марте этого года Болотнинский район стал лидером по числу погибших в ДТП в Новосибирской области. В прошлом месяце в районе произошло четыре аварии со смертельным исходом.

По данным ГИБДД, второе место занял Тогучинский район, где погибли три человека. На третьем месте оказались Новосибирский и Чановский районы, где погиб один человек.

В остальных районах региона не было зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с погибшими.

Всего в марте 2024 года в Новосибирской области произошло 163 ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что пешеход попал под колеса автомобиля в Новосибирске.