Лидером по числу погибших в ДТП в Новосибирской области стал Болотнинский район

В марте этого года Болотнинский район стал лидером по числу погибших в ДТП в Новосибирской области. В прошлом месяце в районе произошло четыре аварии со смертельным исходом.
По данным ГИБДД, второе место занял Тогучинский район, где погибли три человека. На третьем месте оказались Новосибирский и Чановский районы, где погиб один человек.
В остальных районах региона не было зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с погибшими.
Всего в марте 2024 года в Новосибирской области произошло 163 ДТП.
Ранее редакция сообщала о том, что пешеход попал под колеса автомобиля в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — fxquadro
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