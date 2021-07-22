Какие законы о рекламе действуют в Южной Корее

Южная Корея – небольшая страна с географической точки зрения, но ее рынок рекламы стремительно развивается. В 2018 году его общий бюджет достиг 10 млрд долларов. При этом доля цифровой рекламы составила 4,6 млрд долларов. Ежегодно этот показатель увеличивается в среднем на 16%.

Кто контролирует сферу маркетинга в Южной Корее

Основной законодательный акт, регулирующий маркетинговые кампании, — «Закон о рекламе». Функции регулирования возложены на несколько организаций, включая:

Совет по проверке рекламы в Корее – следит за соблюдением действующих законодательных норм, касающихся рекламы;

Комиссия по справедливой торговле – следит за тем, чтобы реклама была точной;

Корпорация рекламы в СМИ или KOBACO – выступает посредником между рекламодателями и средствами массовой информации, следит за соответствием публикуемых материалов действующим юридическим нормативам.

При обнаружении нарушений, публикацию материалов блокируют, рекламодателя обязывают внести соответствующие исправления или налагают денежный штраф. Санкции могут обжаловаться в административном порядке. За нарушение действующих правил в сфере рекламы законом предусмотрено тюремное заключение, но такое наказание применяется крайне редко.

О серьезном отношении контролирующих органов к возложенным на них функциям свидетельствует факт наложения штрафа на известного производителя обуви. Он в своих рекламных материалах уверял потенциальных покупателей, что выпускаемые им кроссовки стимулируют мышцы ног, что способствует формированию атлетического телосложения.

После проведенной проверки профильный совет установил, что фактические характеристики обуви не соответствуют заявленным. Это означает, что реклама вводит потребителя в заблуждение. В результате производитель кроссовок выплатил штраф.

Что нельзя рекламировать в Южной Корее

Корейский рекламный рынок открыт для иностранных инвесторов. Но любой контент, который может нанести вред корейской культуре и ценностям, строго запрещен. Чтобы избежать проблем с законом, не стоит рекламировать:

сайты знакомств;

услуги, связанные с оккультизмом: гадания, составления индивидуальных гороскопов;

медицинские препараты (обусловлено сложной системой регулирования);

организации, проводящие частные расследования.

В рекламных материалах не рекомендуется использовать образы врачей, медсестер. Политическим деятелям запрещено выступать в качестве моделей в маркетинговых кампаниях.

Посылать рекламные материалы посредством интернета, согласно действующему законодательству Южной Кореи, можно только с согласия пользователя. Кроме того, рекламодателю запрещается использовать следующие технические приемы:

отключать функцию отказа от получения маркетинговых материалов;

скрывать название компании-отправителя или личность организатора рассылки;

предоставлять ложные контактные данные (номер телефона, email) путем их генерации;

скрывать источник информации.

Нужно помнить, что реклама в Южной Корее регулируется не только профильными, но и отраслевыми законодательными актами. Если позволяет бюджет, то рекомендуется нанять местного юриста или компанию, чтобы избежать проблем с контролирующими органами.

Опытные специалисты окажут профессиональную информационную поддержку, разработают маркетинговый план в соответствии с законодательством Южной Кореи. Это гарантия эффективного продвижения товара, услуги без штрафных санкций.