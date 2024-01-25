Каких ИТ-специалистов не хватает в Новосибирске?

В Новосибирске назрела острая необходимость в специалистах кибербезопасности. Второе место по востребованности занимают сетевые инженеры.
— Следом идут мобильные разработчики и продакт-менеджеры. Также востребованность чувстсвуется в специалистах по цифровой трансформации, — говорится в сообщении Зарплаты.ру.
Также руководители компаний отметили необходимость в специалистах с навыками: программирование на 1С, C++ и Python-разработка.
Как отмечают эксперты Зарплата.ру, компании региона нуждаются в специалистах уровня миддл.
Ранее редакция сообщала о том, что самыми высокооплачиваемыми в январе стали врачи оториноларингологи в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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