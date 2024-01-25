На рынок выйдет автоматизированный интеллектуальный агент

— Мы предполагаем, что одним из главных трендов на рынке взыскания в 2024 году станет использование автоматизированного интеллектуального агента (АИА). В 2024 году вступают в силу поправки к закону №230-ФЗ, позволяющие осуществлять общение между должником и взыскателем с помощью АИА. Это специальные программы, которые могут отправлять голосовые сообщения, генерировать и распознавать речь, а также поддерживать определенные диалоги. При этом сообщения от АИА приравниваются к действиям человека и на них действуют существующие ограничения

Еще один важный тренд — представительство должника в рамках профессионального взыскания, которое повысит уровень прозрачности процессов во взыскании.

Кроме того, мы ожидаем цифровой трансформации бизнеса и увеличения доли взыскания в сегменте банкротства.

Фото предоставлено компанией «Интел Коллект»», автор — Павел Рыжков