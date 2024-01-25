Развитие legal collection

— Если говорить о таком инструменте, как судебное взыскание или legal collection, то это процедура дорогостоящая и длительная.
При этом каждый кредитор самостоятельно умеет работать с задолженностью на всех этапах и использует коллекторские агентства лишь на некоторых точках бизнес-процессов в соответствии с деревом решений.
В «Лайм-Займ» работает собственная школа Collection, где мы обучаем кадры лучшим компетенциям в области взыскания. Для нас важно развивать уровень сервиса в досудебном взыскании, и мы продолжим поддерживать вектор на улучшение качества этого процесса.
Фото предоставлено компанией МФК «Лайм-Займ»
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