Развитие legal collection

— Если говорить о таком инструменте, как судебное взыскание или legal collection, то это процедура дорогостоящая и длительная.

При этом каждый кредитор самостоятельно умеет работать с задолженностью на всех этапах и использует коллекторские агентства лишь на некоторых точках бизнес-процессов в соответствии с деревом решений.

В «Лайм-Займ» работает собственная школа Collection, где мы обучаем кадры лучшим компетенциям в области взыскания. Для нас важно развивать уровень сервиса в досудебном взыскании, и мы продолжим поддерживать вектор на улучшение качества этого процесса.

Фото предоставлено компанией МФК «Лайм-Займ»