Собственники жилья не пускают на придомовые площадки «коммерческий» мусор

Сразу в нескольких районах Новосибирска отмечают по итогам 2021 года рост стихийных свалок, как правило, вдоль объектов улично-дорожной сети. Такой вывод можно сделать по итогам отчетных докладов руководителей районных администраций в рамках заседания постоянной комиссии горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти.

— В выступлении представителя Октябрьского района было сказано про резкий рост несанкционированного мусора, — отмечает депутат Светлана Каверзина. — Идет мусорная реформа, и коммерческие структуры платят за мусор независимо от того, появляется он или не появляется. А вы говорите про резкий рост выбрасываемого на дороги мусора.

По словам первого замглавы района Михаила Мельникова, появление таких локальных свалок идет в первую очередь со стороны собственников жилья.

— Я разбирался на каникулах с ООО «Экология-Новосибирск» и перевозчиками, — рассказывает Мельников. — Выясняется: коммерческие киоски и павильоны заключают с регоператором договор на вывоз по нормативу. И по нормативу, по правилам они должны нести свой мусор на ближайшую контейнерную площадку многоквартирного дома. А ближайшие площадки многоквартирных домов закрыты на замок. Туда не пускают. В результате тащат мусор к ближайшему столбу опоры освещения. Это целиком ложится на наш бюджет. Это те деньги, которые у нас идут на сбор случайного мусора.

Другая причина, отмеченная районным чиновником, — это закон, позволяющий вывозить мусор по заявительному характеру, чем пользуются отдельные недобросовестные операторы торговых объектов.

— То есть я произвожу 200 «кубов» мусора, а заявляю 25 «кубов», — поясняет замглавы района. — Раз в неделю приедут забрать мусор. Сегодня частники, жители многоквартирных домов, крупные производители платят, а в мелком бизнесе происходит такая ситуация.

— Мы с Сергеем Ивановичем (Канунниковым, главой Центрального округа Новосибирска. — Ред.) постоянно боремся с мусорными складами, — рассказывает Украинцев. — Лично заносил мусорный пакет «Дяде Денеру», когда выяснилось, что это их мусор.

Аналогичный пример захламления есть и в Заельцовском районе на площади Калинина, и, по словам депутата Игоря Украинцева, один из виновников известен.

В то же время, как сообщала гендиректор компании-регоператора Лариса Анисимова весной прошлого года, ТСЖ, помимо упомянутой организации, реализующей фастфуд, запретило пользоваться мусорной площадкой предпринимателям, чьи торговые организации находятся на первых этажах домов, входящих в состав ТСЖ. В результате коммерсанты вынуждены выставлять мусор в мешках прямо посередине площади, из-за этого каждый вечер там образуется фактически стихийная свалка.

По информации горсовета Новосибирска, более детально изучить и обсудить сложившуюся на территории города ситуацию с накоплением и вывозом отходов планируется в рамках профильной комиссии в середине марта.