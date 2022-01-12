Какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии

В ряде случаев трудовой стаж имеет особое значение — главное понимать, что под «периодом занятости» понимается только то время, когда осуществлялись страховые выплаты.

— Например, сейчас не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а до 2012 года оно входило в расчёт общего трудового стажа. Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но лишь до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал. Отслужившие в армии также могут рассчитывать на включение в трудовой стаж срок армейской службы, если работали до и после него, — рассказала агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

С 2022 года новации коснутся «северного» стажа — в него войдут периоды профессионального обучения и повышения квалификации. Но только если во время обучения у гражданина сохранялась его зарплата и отчислялись страховые взносы в пенсионный фонд.

В целом, по словам эксперта, чтобы человек получил право на страховые выплаты по старости, необходимо иметь полноценный трудовой стаж сроком 13 лет, тогда как в 2024 году планка повысится уже до 15 лет.

Елена Григорьева отметила, что пенсионные выплаты больше зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель. Эти взносы, согласно действующей формуле, переводятся в баллы, на основании которых пенсионер получает страховую часть пенсии.

В 2022 году выплата пенсии по старости начинается для граждан – мужчин с 61,5 лет, и женщины, которые достигли возраста 56,5 лет, и имеющие минимальный трудовой стаж 13 лет, а количество накопленных баллов не должно быть менее 23,4.