Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

— Повышение тарифов на капремонт в 2022 году было неизбежно, так как стоимость стройматериалов выросла за 2020-2021 годы в среднем на 30%, подорожала и стоимость работ. Мы обсуждали этот вопрос на заседании Общественной палаты Новосибирской области, — пояснил Infopro54 вице-президент Российского союза строителей по Сибирскому федеральному округу, руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО»), член Общественной палаты Новосибирской области Максим Федорченко.

В Ассоциацию входят компании, работающие в качестве подрядчиков, на капремонтах многоквартирных домов.

Летом 2021 года Федорченко сообщал редакции, что себестоимость ремонта зачастую превышает цену контракта, то есть подрядчики вынуждены были работать в минус: стоимость стройматериалов в смете контракта составляет до 70% от общей цены, а рентабельность работы подрядчика не превышает 10%. В результате, по данным «АСОНО», в 2021 году Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области(По сообщению фонда от февраля 2021 года планировалось отремонтировать 693 дома в городе и 197 в районах. — Ред.). По данным «Контур-Фокус»,, 70 находились в стадии приема заявок, 13 — работы комиссии,, в том числе из-за повышения цен на стройматериалы и работу. Для сравнения:. По данным Фонда, в 2020 году выполнены 660 видов работ в 348 многоквартирных домах.

Сколько средств из Фонда капремонта при этом оказались не востребованы в 2020-м и в 2021 году, на момент публикации материала редакции уточнить не удалось.

— Цены на все виды работ по капремонту не менялись уже лет 5. По этому прайсу капремонт средней пятиэтажной хрущевки стоил около 1,2 млн рублей, а по факту с материалами и работой — около 3 млн. Понятно, что на торги по таким ценам никто не придет, — комментирует зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента, депутат Вадим Агеенко. — Понятно, что прайсы нужно пересматривать, чтобы ремонтные бригады приходили на реальные цены. Иначе мы постоянно будем переносить часть ремонтов на следующий год, и этот снежный ком будет расти.

Он напомнил, что еще два года назад глава Фонда модернизации ЖКХ Евгений Ким (Экс-министр ЖКХ Новосибирской области. — Ред.) предупреждал, что Фонд работает с дефицитом денежных средств.

— Первые годы формирования Фонда на счетах ежегодно оставались 600-700 млн рублей неизрасходованных средств на капремонты. Из них около 300 млн составлял резерв, который фонд был обязан держать на счете. Но уже два года назад Ким сообщил, что для реальной работы фонду не хватает около 700 млн рублей в год. Так что вопрос дефицита средств поднимался еще тогда, — отметил Агеенко.

В 2021 году, по данным «АСОНО», фонд планирует провести торги по ремонту 1500 домов. В марте 2021 года на сайте регоператора сообщалось, что по 2022 году подготовлены предложения по ремонту 709 многоквартирных домов (1509 видов работ). Количество торгов, запланированных на 2022 год, на момент публикации редакции уточнить не удалось.

— Зачем такое количество — непонятно, обследования фактического состояния домов не проводится. Возможно, часть из них вообще должна расселяться по соответствующим программам, — рассуждает Максим Федорченко. — Наша ассоциация предлагала МинЖКХ Новосибирской области пересмотреть принцип проведения капремонта в регионе. На наш взгляд, лучше делать меньшие объемы капитального ремонта, но с более высоким качеством. Сейчас на качество работ поступает много жалоб от заказчиков.

Напомним, в январе 2020 года комитет Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам утвердил предложенный профильным министерством регионального правительства уровень минимального взноса на капремонт имущества многоквартирных домов на 2020 год — 7,72 рубля за кв. м (В 2019 году эта сумма составляла 7,5 рубля. — Ред.). В 2021 году тариф предполагалось увеличить на 31 копейку, до 8,03 рубля, в 2022 году — на 32 копейки, до 8,35 рубля. По словам министра ЖКХ Дениса Архипова, за счет этого планировалось увеличить как количество ремонтируемых домов на 136 за три года, так и площадь ремонтируемого жилого фонда. Изначально ведомство выходило в Заксобрание с предложением повысить тариф на 26% — до 8,9 рублей за кв. м в 2020 году, в 2021 году — до 9,35 рубля, а в 2022 году — до 9,85 рубля. То есть. Однако эта инициатива министерства вызвала негативную реакцию у депутатов. Возможно потому, что впереди были выборы 2020 года.

11 января 2022 года Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области сообщил, что тарифы на капремонт в регионе повышены с 8,03 рубля в 2021 году до 10,07 рубля за кв. м, то есть на 25,4%.

По состоянию на 1 ноября 2021 года сумма задолженности по взносам на капремонт на счете регионального оператора Новосибирской области составила 1 млрд рублей, что почти на 100 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечается на сайте фонда. За 10 месяцев 2021 года в суды были направлены более 34 тысяч заявлений для взыскания задолженности в размере 232 млн. Всего за период с 2017 года по настоящее время региональный оператор направил в судебные органы 150 тысяч заявлений на сумму 1 434 млн рублей, из которых на сегодняшний день погашены 948 млн (66 %).