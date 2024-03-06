Проезжую часть Октябрьского моста сузят из-за ремонта в Новосибирске

Проезжую часть Октябрьского моста в Новосибирске по направлению с левого на правый берег сузят с 7 марта. Причиной стали ремонтные работы верховой стороны магистрали на тротуарной части. Также власти планирует усилить тротуар и отремонтировать проезжую часть. Об изменениях на коммунальном мосту сообщили в мэрии Новосибирска.

— Будет демонтирован слабый бетон тротуарной консоли, перильное и парапетное ограждения, выполнены работы по усилению тротуарной консоли, монтажу новых опор освещения, перильного и дорожного ограждений, — пояснили в городской администрации.

Начиная с ближайшего четверга, сужение будет действовать по длине одного пролета моста от левобережного устоя. Следующая зоной перекрытия протянется до здания № 43/1 на улице Большевистской.

Все ограничения движения снимут после выполнения всех ремонтных работ, которые планируют завершить в ноябре этого года.

Ранее редакция сообщала о том, что в центре Новосибирска изменили схему движения с 17 февраля. Теперь по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до Советской и на участке от улицы Советской до Красного проспекта по Коммунистической можно ехать только в одну сторону. Об этом предупредили в мэрии города.