«Кальция не хватает»: новосибирцы погрызли стены подъезда в жилом доме

С весьма нестандартной проблемой столкнулись жители новосибирской многоэтажки. Просматривая записи с камер наблюдения, жильцы дома № 21/1 на улице Танкистов заметили двух мужчин, которые с аппетитом поедают стены и углы подъезда.

Судя по кадрам, они использовали штукатурку в качестве закуски, так как в руках одного из мужчин была замечена бутылка. В комментариях подписчики паблика АСТ-54 начали высказывать свои предположения по поводу этого случая.

– Кальция не хватает в организме. – Весна, господа, весна. – Это закуска у них такая.

Нашлись и те, кто написал, что следы зубов на стенах жилых домов встречались ранее, их считали простыми сколами.

Ранее редакция рассказывала, как вандалы разрушили почтовые ящики в жилом доме на Первомайке.