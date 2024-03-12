«Кальция не хватает»: новосибирцы погрызли стены подъезда в жилом доме

С весьма нестандартной проблемой столкнулись жители новосибирской многоэтажки. Просматривая записи с камер наблюдения, жильцы дома № 21/1 на улице Танкистов заметили двух мужчин, которые с аппетитом поедают стены и углы подъезда.
Судя по кадрам, они использовали штукатурку в качестве закуски, так как в руках одного из мужчин была замечена бутылка. В комментариях подписчики паблика АСТ-54 начали высказывать свои предположения по поводу этого случая.
– Кальция не хватает в организме.
– Весна, господа, весна.
– Это закуска у них такая.
Нашлись и те, кто написал, что следы зубов на стенах жилых домов встречались ранее, их считали простыми сколами.
Ранее редакция рассказывала, как вандалы разрушили почтовые ящики в жилом доме на Первомайке.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
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