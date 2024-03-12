Пришел за букетом — украл телефон: полицейские ищут похитителя мобильника в цветочном магазине в Новосибирске

Полицейские объявили в розыск мужчину, подозреваемого в краже телефона у продавца цветочного магазина в Кировском районе Новосибирска.

Инцидент произошел вечером 10 марта в торговом павильоне на улице Ватутина.

Мужчина в черной куртке и вязаной шапке зашел в цветочный магазин и попросил флориста собрать ему букет. Пока девушка в холодильной камере выбирала для покупателя цветы, он бессовестно спер с прилавка ее мобильный телефон и сбежал. Похищение гаджета попало на камеры.

— Устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в краже. Ущерб составил около 50 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Искитимский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными и краже денег у своей приятельницы.