Вандалы разгромили почтовые ящики под видеокамерами в Новосибирске

Трехдневные выходные принесли ущерб жителям многоэтажки на улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска. В последний праздничный день в гости к одной из жительниц пришла компания молодых людей: парень и две девушки. По непонятным причинам молодой человек решил разломать почтовые ящики.

― Пострадала секция из пяти ящиков. Ущерб порядка 2800 рублей. Наши жители в домовом чате быстро вычислили вандалов. Предположительно, они приходили к одной из соседок. Молодой человек ― это брат осужденного за нападение на таксистку парня. Мы надеемся, что ребята сами и добровольно возместят ущерб и нам не придется подключать сюда полицию. Хотя, негласно она уже подключилась, так как в нашем доме живут полицейские, ― рассказала Infopro54 старшая по дому Оксана Кошенова.

Женщина отметила, что вычислить хулиганов удалось быстро благодаря камерам видеонаблюдения в подъезде. Герои уже узнали себя на этих кадрах, но до сих пор не позвонили, не извинились.