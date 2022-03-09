«Камаз» столкнулся с дефицитом импортных запчастей из-за санкций

Компания «Камаз» в марте перейдет на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора торгово-финансовой компании «Камаз» Дмитрия Леонова.

Компания уже столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций.

Как стало известно газете, дефицит компонентов не позволит «Камаз» выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

— В связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет, — говорится в письме Дмитрия Леонова рук оводителям дилеров «Камаза», копия которого есть в распоряжении у газеты.

Представитель «Камаза» Олег Афанасьев сообщил, что сейчас производитель полностью обеспечен комплектующими и планирует продолжить выпуск других, более дорогих, серий грузовиков.

Кампания прорабатывает поставку комплектующих, при этом все больше она будет смещаться на более локализованный в России модельный ряд К3, уточняет Афанасьев. При этом в марте планируется продолжить выпускать и модели К5, поскольку есть запасы по комплектующим, рассказал Афанасьев газете.