Кампус в миниатюре создали студенты НГТУ

Студенты НГТУ при помощью аддитивных технологий (3D-печать) и фрезерной обработки по дереву создают миниатюрный макет кампуса студгородка вуза.

— Чтобы оживить макет, добавили подсветку — при нажатии кнопки загораются фонари. Студенты-«художники» с кафедры материаловедения в машиностроении механико-технологического факультета с помощью красок вдохнули в проект жизнь, — рассказал Кирилл Раздельщиков, руководитель учебно-консультационной группы образовательного центра «Центр студенческой проектной деятельности» НГТУ НЭТИ.

Проект активно развивается: сейчас команда работает над воссозданием пропорций корпусов. Кроме того, в новой версии макета на них будут нанесены номера.

К работе над проектом подключились и первокурсники, у которых есть креативные идеи по его улучшению. Так, например, предлагается реализовать движущиеся автомобили и интерактивную навигационную панель, которая поможет находить путь до нужного корпуса. При нажатии на кнопку будет отображаться маршрут до выбранного здания.

Команда проекта планирует завершить работу над макетом кампуса НГТУ НЭТИ к марту 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГТУ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС. Идет доработка опытных образцов.