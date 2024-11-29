Жители Новосибирска изучают афиши и гороскопы в стильных глянцевых изданиях

Аналитики сервиса KION от МТС провели опрос среди жителей Новосибирской области, чтобы выяснить их мнение о глянцевых журналах. Оказалось, что большинство новосибирцев вообще не читают такие издания. Среди тех, кто всё же интересуется модной прессой, 25% используют её как способ отвлечься от повседневных забот и снять стресс, а 20% хотят быть в курсе последних событий в мире поп-культуры. При этом лишь 9% респондентов интересует мир моды и красоты, а жизнь знаменитостей привлекает только 5%. Предпочтительными рубриками жителей региона стали афиши мероприятий и гороскопы.

45% опрошенных считают, что глянцевые журналы способствуют расширению кругозора. 35% видят в них пользу для ознакомления с мировыми модными тенденциями, а 27% — в формировании эстетического вкуса.

21% благодарят модную прессу за уроки стильного одевания. По данным опроса, 58% женщин в Новосибирске покупали одежду и косметику по совету редакторов.

Мужчины, напротив, скептически настроены: 21% уверены, что от глянца нет никакой пользы, а 27% обвиняют журналы в создании культа «гламурности». 68% новосибирцев не хотят работать в таких изданиях, лишь 37% считают эту работу престижной, а 36% — токсичной. Тем не менее, для 51% это кажется интересной и творческой профессией.