Ученые НГТУ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС

Ученые из НГТУ создали семейство отечественных антенн, которые принимают сигналы спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС.
— Антенны обладают потенциалом для использования с европейскими и китайскими навигационными системами, — рассказали в пресс-службе учебного заведения.
Разработка позволит снизить зависимость отечественных компаний от заграничных устройств, а также упростит производство радионавигационного оборудования для госнужд. Помимо этого, увеличится разнообразие и доступность антенн для гражданских пользователей.
Отмечается, что на данный момент спрос на антенны, принимающие сигналы спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, существует как со стороны частного бизнеса, так и государства.
Как отмечает Артемий Подкопаев, руководитель проекта, 90% комплектующих, которые используются при создании антенн, отечественного производства.
Проект находится на стадии доработки опытных образцов. Следующим шагом станет доведение этих образцов до предсерийного состояния, оформление конструкторской документации и получение патента.
Ранее редакция сообщала о том, что инновационный ускоритель для ткацкого станка разработали в Новосибирске.
Источник фото: НГТУ / Автор — Вероника Жарковская
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